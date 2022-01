PlayStation 5: compatibilidade com versões anteriores do PS3 pode ter sido confirmada pela Store

Uma patente registrada por Mark Cerny no início desta semana pode ser esperada Implementação de retrocompatibilidade no PlayStation 5 Para títulos anteriores às gerações PS1, PS2 e PS3. A Sony ainda não anunciou nada sobre isso, mas ontem à noite novas evidências valiosas foram descobertas.

Jordan Midler, que escreve para portais como NME e VGC, observou isso na PS5 PlayStation Store Cartas e preços de Dead or Alive 5 podem ser exibidos para PS3Algo que não deveria ser possível. Normalmente, a loja digital de consoles de nova geração permite consultar e comprar apenas e exclusivos jogos de PlayStation 5 e PS4, esses jogos são os únicos capazes de jogar nele, já que O atual recurso de compatibilidade com versões anteriores se estende apenas aos jogos da geração anterior.

Então, por que o repórter conseguiu encontrar Dead or Alive 5 para PS3 também? Talvez tenha sido um simples erro, Mas o momento é definitivamente suspeito. É possível que, após a publicação da patente, a Sony tenha decidido fazer alguns testes e não conseguiu manter todo o processo em segredo. A retrocompatibilidade com os jogos do PlayStation 3 (e possivelmente também os jogos do PS1 e PS2) está finalmente chegando ao PlayStation 5? Aguardamos o contato da Sony. No entanto, uma coisa é certa: a patente não mente, os engenheiros domésticos japoneses realmente pensam nisso.

Atualização 13:20 – Prince of Persia: The Forgotten Sands e Prince of Persia: The Two Thrones HD também apareceram na PS5 PlayStation Store, ambas em suas versões para PlayStation 3.