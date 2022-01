Tim, um golpe para todos os clientes a partir de fevereiro: isso não era necessário

Um sucesso pronto para atingir os usuários da Tim a partir de fevereiro. Vamos ver o que acontece com os clientes das operadoras.

Os golpes nos usuários da Tim não param e, a partir de fevereiro, eles terão que enfrentar novos inconvenientes. Vamos ver o que acontece com todos os clientes italianos.

para usuários TimTelecomunicaçõesInfelizmente, é hora de aumentar os novos preços nos planos tarifários. De fato, o descaso remonta às últimas horas, alguns clientes verão o custo de sua oferta aumentar a partir do próximo mês. A notificação da companhia telefônica deve vir por algum mensagem curta. Além disso, o contato pode chegar na próxima segunda-feira 17 de janeiro de 2022.

Então voltamos a falar sobre reconfigurações para todos os usuários do jogador italiano. Além disso, este movimento nos lembra do movimento que ele fez ventoTR No final de 2021. Parece que a partir do dia seguinte 28 de fevereiro de 2022 Algumas ofertas de rede móvel sofrerão Aumente 2 euros por mês. Então vamos ver todos os detalhes sobre os custos das assinaturas da nova empresa.

TIM, novas modificações para usuários: aumentos de preços a partir de € 2

No momento, não há uma lista das taxas em que esses aumentos serão aplicados no site oficial da empresa italiana. Para dar a notícia, porém, pense nisso Mondomobileweb.it. De acordo com o portal especializado, de fato, ofertas ofensivas não deveriam estar no mercado. Então pode ser uma estratégia de ataque do operador que costuma dar muitos dados ao seu tráfego de internet. Além disso, os respectivos planos tarifários devem passar de 7,99€ a 9,99€/mês.

Apesar desse aumento, todos os usuários afetados precisarão recebê-lo 20 GB adicionais navegar em InternetComo presente do operador italiano. Além desse aumento nos dados de Navegar na internet Vai acontecer todo mês. Além disso, a companhia telefônica notificará todos os usuários a partir da próxima segunda-feira e o direito de retirada ainda poderá ser exercido em 60 dias Do contato oficial. Se o usuário quiser ficar Tim No entanto, poderá ativar o plano tarifário de outro operador.