As super ofertas continuam nos Google Pixel 8 e 8 Pro, os melhores na gama e distinção entre os smartphones Android.

Se você pretende comprar um Google Pixel hoje, não terá mais opções porque todos os oito dispositivos, até mesmo os dispositivos Pro (excluindo os de 512 GB), estão em oferta! Esses smartphones estão no topo da oferta atual do Android e são smartphones verdadeiramente utilizáveis, com atualizações garantidas e oportunas e hardware verdadeiramente excelente.

Os descontos estão em andamento para aqueles que são Entre os melhores smartphones Android de todos os tempos, Google

Pixel 8 ou 8 Pro. Estão todos em exposição!













Aqui estão alguns Google Pixel 8 e 8 Pro A novos preços. modelo 8 de 128GB Disponível por esse preço Em todas as coresenquanto o 256 GB, somente cor preta. Se você almeja o modelo 8 próque recomendamos para obter simplesmente o melhor A gama completa de cores tem desconto para os modelos de 128 GB e 256 GBEmbora apenas uma cor para 512 GB.







o Os novos Pixel 8 e Pixel 8 Pro É baseado na mesma abordagem estilística que foi introduzida com a série Pixel 6 e depois ligeiramente melhorada com o Pixel 7 e Pixel 7 Pro, e este ano também encontramos um (novo) processador especial. Google Tensor G3, uma reformulação simples, mas importante em termos de design especialmente para Pro e muitos novos recursos e melhorias baseadas em inteligência artificial. Os displays também foram renovados e agora são mais brilhantes que os dois modelos anteriores da família, ultrapassando os 2.000 nits para a versão top da linha, enquanto na primeira inicialização encontramos Andróide 14a versão mais recente do sistema operacional do robô verde que acaba de ser lançada ao público.





Você pode encontrar todas as especificações técnicas na tabela abaixo.





Especificações técnicas





Sistema operacional (no lançamento) Andróide 14

Curador Google Tensor G3

Coprocessador de segurança Titan M2

bater 8GB LPDDR5X 12GB LPDDR5X

uma oferta Atua OLED @ 60-120 Hz

6,2 polegadas (20:9, 428 ppi) Super Actua OLED LTPO @ 1-120 Hz

6,7 polegadas (20:9, 489 ppi)

Precisão 2400 x 1080 2992×1344

armazenar 128 GB – 256 GB UFS 3.1 128 GB – 256 GB – 512 GB UFS 3.1

Câmeras atrás:

Amplo 50MP f/1.7 OIS



Ultra grande angular de 12 MP f/2.2 Flash LED duplo

Vídeo 4K a 60 fps testa:

10,5MP f/2.2

Vídeo 4K a 60 fps atrás:

Amplo 50MP f/1.7 OIS

Ultra grande angular 48MP f/1.95

Lente telefoto 48MP f/2.8 5x OIS Flash LED duplo

Vídeo 4K a 60 fps

testa:

10,5MP f/2.2

Vídeo 4K a 60 fps

adicional 5G

Wi-Fi 7

Bluetooth 5.3

NFC

Exibir sensor de impressão digital

Com duas fatias

porta USB tipo C

Bateria 4575mAh

Carregamento rápido de 30 W

Carregamento sem fio de 18 W 5050mAh

Carregamento rápido de 30 W

Carregamento sem fio de 23 W

Dimensões 150,5×70,8×8,9mm 162,6×76,5×8,8mm

Peso 187 gr 213 gr



Aqui está a revisão completa.







