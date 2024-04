A equipe do Fallout London pode ser “forçada” a lançar o mod

Ao mesmo tempo, os autores reconhecem esta Se as correções demorarem muito , eles serão “forçados” a lançar Fallout London como está. Porém, esta não seria a opção ideal e a equipe certamente não gostaria de ter duas versões paralelas do jogo para atualizá-lo e expandi-lo.

A equipe explicou que eles simplesmente não queriam isso Fallout London publicado na versão “velha geração”. Porque impedirá que todos os jogadores que preferem usar a versão mais recente do Fallout 4 baixem o mod.

Os primeiros meses de 2024 foram repletos de grandes lançamentos, e mais chegarão ao longo do ano: um dos jogos mais esperados não é um jogo real, mas sim um mod. Obviamente estamos falando Consequências de Londres , um modo de expansão do Fallout 4 que nos leva a Londres. Infelizmente, conforme informamos, foi adiado devido à chegada da atualização do Fallout 4 na versão pública atual.

Palavras dos autores de Fallout London

Londres nunca apareceu nos principais jogos Fallout

“Muitos de vocês estão curiosos para saber por que não lançamos o que temos atualmente com a versão legada,” Gerente de Projeto da Equipe FOLON, Dean Carter Sobre as consequências oficiais da disputa de Londres. “É importante entender que este modo está disponível para todos, não apenas para alguns jogadores. A maioria dos jogadores se beneficiará com a atualização. [di Fallout 4 next-gen] Cortar uma parte significativa da nossa base de jogadores não é uma opção viável.”

“Além de, Manter duas arquiteturas separadas no futuro seria impraticável, especialmente pelo que havíamos planejado. Entendo que esta situação possa ser frustrante, mas esta é a realidade que devemos enfrentar. Esperamos que a atualização seja relativamente pequena e que possamos fornecer as correções para você o mais rápido possível. No entanto, se isso representar um risco muito grande para a nossa criação, poderemos ter que liberar o que temos como está, contra os nossos planos.”