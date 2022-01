OnePlus 6 e 6T se aposentam: chegou o anúncio oficial da empresa

Más notícias para todos os proprietários de OnePlus 6 e 6T. A empresa decidiu enviar dois ex-membros da mais alta categoria de “aposentados”.

O mundo dos smartphones está em constante evolução. Na verdade, pode acabar com o topo de gama lançado mais recentemente em alguns anos. É a “lei do mercado”, que impulsiona produtores e consumidores a avançar e apostar em modelos cada vez mais avançados em termos de Projeto e especificações técnicas.

Este também é o caso de um mais Que, através de um post oficial, acaba de anunciar que os seus modelos 6 e 6T não receberão mais atualizações. Estamos falando de sua coleção topo de linha lançada em 2018, que há anos pode desfrutar de suporte contínuo entre grandes atualizações, compilações fechadas e o Open Beta.

Você também pode estar interessado >>> Vale mesmo a pena ter um smartwatch? Opinião de um ‘expert

OnePlus 6 e 6T não receberão mais atualizações

se você possui OnePlus 6 ou 6THá uma má notícia para você: a empresa não lançará mais atualizações para os dois dispositivos envolvidos. Foi lançado em 2018, pelo que os dois primeiros da gama param em Andróide 11. Recentemente, houve o lançamento da versão estável do Oxygen OS 11A atualização mais recente do Maxi é para os respectivos modelos. No entanto, a OnePlus focou muito nos anos anteriores e fez todo o possível para tornar o software do sistema o mais completo possível.

Você também pode estar interessado >>> VeryMobile visa novos clientes com uma oferta louca: Giga, minutos e SMS por € 5,99

apenas pense em 3 grandes atualizações peito e fiel Prédio Trenta fechado e beta aberto. Estamos falando de três anos de atualizações contínuas, e agora é mais do que suficiente dado o ciclo de vida dos smartphones. A bola passa agora para as mãos de quem possui um dos dois aparelhos em questão. Você pode se contentar com a versão mais recente lançada – mesmo em termos de segurança – ou mudar para um arquivo Foi lançado recentemente.