FPS Boost pode alcançar outros jogos – Nerd4.life

Trabalho Aumento de FPS Pode chegar no futuro em outros jogos Compatível com Xbox Series S e XComo Jason Ronald, gerente de programa do Xbox, sugeriu em uma entrevista com A TRG.

Ronald atualmente não sabe quando isso pode acontecer, mas não descarta que aconteça, mesmo que os problemas a serem resolvidos sejam muitos: “Um dos desafios com nossas melhorias é que fazemos tudo sem modificar o código original dos jogos. Então, quando encontramos novas tecnologias para melhorar e aprimorar títulos, já sabemos que não funcionará com todos os jogos. Acho que FPS Boost é um exemplo ilustrativo do que estou dizendo porque basicamente estamos trapaceando o jogo para rodar em uma taxa de quadros mais alta.

O jogo funciona muito bem em alguns títulos, mas em outros, onde 99% do jogo funciona muito bem e funciona muito bem, e então você descobre um bug que trava tudo em 80% ou 90% do jogo. Muitas vezes conseguimos encontrar uma solução, ou procuramos uma solução. Mas tratando-os como caixas pretas, não podemos alterar diretamente o código.“

Básico Microsoft Você continuará experimentando o FPS Boost e outras tecnologias semelhantes, mas não pode garantir que funcionem com todos os jogos, pois o próprio código não pode ser modificado, mas apenas para tentar resolver os problemas de alguma forma. Casos serão fornecidos em que ele é bem sucedido, e alguns não.