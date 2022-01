Exclusivos PS5 e PS4 no primeiro dia também no PC? Isto é o que pensa Benji-Sales – Nerd4.life

Sony vai lançar Exclusivamente no PS5 e PS4 Também do PlayStation Studios Então o PC no primeiro dia? De acordo com Benji-Sales, um conhecido analista e criador de conteúdo, esse cenário é improvável, pelo menos para jogos single-player, mas ele espera que Tempos de espera mais curtos Para publicar portas de computador.

Na sexta-feira passada, a versão para PC de God of War parecia estar fazendo excelentes números de vendas, com base em jogadores contemporâneos e classificações de vendas da Steam e Epic Games Store. Isso abriu vários debates nas redes sociais, com usuários se perguntando se no futuro a Sony decidiria lançar o exclusivo PlayStation simultaneamente em consoles e PC, sem uma longa espera. Como você provavelmente sabe, na verdade, a maioria dos jogos do PlayStation chegou ao Steam e à Epic Games Store apenas alguns anos depois de estrear no PS4.

Diz Benji-Sales, que ainda espera Tempos de espera foram reduzidos para apenas um ano Para iniciar portas de PC para jogos do PlayStation Studios.

Além disso, Benji-Sales explica que as coisas podem ser diferentes em relação a Jogos multijogador, com a Sony que pode avaliar o lançamento simultâneo em PCs e consoles para garantir uma base de jogadores maior. Nesse sentido, o primeiro teste pode ser o multiplayer de The Last of Us em que a Naughty Dog está trabalhando.

“Talvez grandes projetos multijogador possam surgir ao mesmo tempo”, diz Benji-Sales. “Naughty Dog’s Factions 2 será muito interessante de assistir. O jogo será exclusivo do PlayStation quando for lançado ou será lançado ao mesmo tempo no PC com cross-play? Geralmente para jogos multiplayer que desejam ter a maior base de jogadores possível. Diga-nos. Minha opinião”.

Benji-Sales menciona as facções multiplayer de The Last of Us, mas sabemos que o PlayStation Studios provavelmente trabalha em vários projetos multiplayer.

O que você acha disso? A Sony se concentrará mais no mercado de PCs no futuro ou continuará dando prioridade ao PS5 e PS4?