Aplicativos para smartphone: usamos todos os dias por cerca de 5 horas :: Blog no dia

Antes de escrever este artigo, fiquei no telefone por alguns minutos. É hora de checar seus e-mails pessoais e de trabalho, responder algumas mensagens no WhatsApp e rolar pelo feed do Instagram sem muita atenção. Eu disse que alguns minutos são quantificáveis ​​em mais de 20 voltas completas de ponteiros de relógios analógicos antigos. As horas que passamos todos os dias em nossos celulares são muitas, muitas, e lutamos para que isso aconteça.

Recentemente foi feita uma estimativa global, o que torna bons displays viciantes: todos os dias, no mundo, aplicativos baixados para smartphones e tablets são usados ​​por cerca de 5 horas – 4 horas e 48 minutos para ser exato. Os dados, que emergem do relatório da plataforma de análise App Annie, pesam 2021 e estabelecem o recorde de todos os tempos. 42% do tempo de uso é dedicado a aplicativos de redes sociais, enquanto na Itália os aplicativos mais baixados são aqueles relacionados a emergências Covid-19 (PosteID, IO, Verifcac19, Immuni). Aqueles com mais downloads – lembre-se – não são os mais usados.

Na maioria das vezes nas redes sociais

A reflexão instantânea é clara: passamos cada vez mais tempo do nosso dia na frente de uma tela de celular e dentro de aplicativos. É verdade que muitos usam smartphones para trabalhar, mas a maior parte do tempo que passam neste ou naquele aplicativo ainda é dedicado ao entretenimento e à curiosidade. 42% das horas são gastas em redes sociais, 25% em aplicativos de foto e vídeo e 8% em videogames. Você pode usar seu smartphone no trabalho pelo tempo que quiser, mas a maior parte de suas horas de uso sempre será dedicada a aplicativos que têm pouco a ver com o trabalho – ou nada. A menos que você seja influente por profissão, mas este é um grupo diferente de peixes.

Aplicativos mais baixados e usados ​​em 2021

Fica claro no relatório “App Annie” que o TikTok, o aplicativo de smartphone mais baixado nos últimos 12 meses, foi o principal aplicativo em 2021. Seguido pelos afiliados de Mark Zuckerberg: Instagram, Facebook e WhatsApp. Olhando para dentro das fronteiras nacionais, os aplicativos mais baixados foram os relacionados à pandemia: PosteID, IO, Verifcac19, Immuni, incluindo Vinted, para comprar e vender roupas usadas, incluindo roupas de grife. Os aplicativos mais usados ​​na ordem são: WhatsApp, Facebook, Instagram e Messenger; Amazon, Spotify e Netflix também estão entre os dez primeiros.

Antes de terminar o artigo, peguei meu smartphone, não tanto para trapacear, mas para verificar quanto tempo, em média, passei ao telefone na última semana. Estou convencido de não abusar dele. A reportagem fala em cerca de 12 horas nas redes sociais, 3 horas dedicadas ao Fantasy Football, pouco mais de duas horas navegando no navegador e mais uma hora dividida entre o uso da câmera, Google Maps e utilitários do sistema. Dezoito horas no total, durante duas horas e meia por dia. Se a média global estiver próxima de 5 horas, posso ficar completamente satisfeito.