Nintendo Switch Pro, fala-se de uma data para o novo console

Entre os grandes anúncios que esperávamos em 2021, estava definitivamente o Nintendo Switch Pro. Em vez disso, adorei a Ikea quando eles lhe disseram que, se você gosta do estojo amarelo, eles dão o estojo azul, temos um modelo OLED.

Não é o melhor do Pro. Mas os rumores surgem periodicamente, então vamos ver se há uma maneira no futuro próximo de finalmente ver modelo atualizado da Nintendo. Existe realmente uma necessidade de atualização? Esta é outra história.

Se olharmos apenas para as vendas, por exemplo, a resposta é definitivamente não, não há necessidade de atualizar ou mexer em nada. O Nintendo Switch é na verdade Unidade de controle mais Vendido O ano em que a Nintendo moe milhões de dólares. As expectativas tornam-no forte mesmo quando nos despedimos do ano que acabou de começar mas desta vez será apenas desta vez por causa da sua força atual ou o modelo finalmente chegará a ser definido adequadamente PRO?

Uma palavra para os especialistas: é quando podemos ver um Nintendo Switch Pro

falar diretamente sobre futuro Do console foi o analisador Calçadas Harding Roll Da análise de amplificadores enquanto também Serkan Tutu A Kantan Games tem suas próprias pequenas previsões que podemos levar em consideração.

Harding-Roll já havia planejado 2021 Um Switch atualizado chegou e nós aceitamos isso. É inegável que o modelo com Shermo OLED Ambos são uma melhoria em relação ao modelo básico ainda altamente considerado e vendido. De nossa parte, acreditamos até o fim, mas também tivemos que ceder às evidências. Para 2022, a Ampere Analysis não tem dúvidas.

Não haverá Switch Pro este ano de fato vendas Em um console da Nintendo, pode começar a desaparecer lentamente. Aliás, segundo o analista, o modelo Pro nunca chegará. O motivo é que, de acordo com a análise de Ampere, a Nintendo está trabalhando no próximo console que provavelmente será oficializado em 2024.

Para Serkan Toto, nestes doze meses o interesse da Nintendo não será nos consoles, mas sim nos jogos, e de fato haverá uma expansão no setor mobile, para ajudar o ainda muito popular Mario Kart World Tour. 2024 seria um ano perfeito para um novo console, afinal o Nintendo Switch saiu em 2017: 7 anos de ciclo de vida seriam mais do que decentes e poderiam durar ainda mais se a Nintendo continuasse a produzir títulos para o “novo” console junto com os lançamentos do Switch.