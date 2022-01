Ele a teria chamado de “vadia” nas mensagens de apoio de Jidion – Nerd4.life

sem streamer top Contração muscular Imane ‘Bokimane“Anis acusou publicamente o streamer Tyler”ninjaBlevins disse que apoiou o ataque de ódio lançado contra ela por Jidion, outro streamer, e também a chamou de “cadela”.

a Jidion odeia o ataque Data de 13 de dezembro e Pokimane foi forçado a encerrar sua transmissão prematuramente, devido a ofensas recebidas em comentários de bate-papo e spam. Após este evento, o canal Twitch de Jidion foi suspenso por 14 dias, mas em 17 de janeiro o pedido foi transformado em banimento permanente.

No mesmo dia, Bukimane explicou em seu canal Ninja seu envolvimento, que ela e outros streamers dariam a ela e outras “prostitutas” em mensagens para seus contatos destinadas a ajudar Jidion a evitar ser banido.

Mais precisamente, um ninja teria dito: “Você não pode ir no Twitch invadindo prostitutasPokimane ficou confusa com as palavras de Ninja e se perguntou se ela usaria as mesmas palavras para uma grande definição flâmula, caso ele tenha sido submetido a um ataque de ódio.

Além disso, o jogador não gostou da tentativa de Ninja de ajudar Jidion na tentativa de evitar a punição sagrada de Twitch, tentativa também anunciada durante a transmissão:Por que Ninja ajudaria alguém que me assediou? Não faço ideia, realmente não sei o que dizer.“

Mas o drama não acabou aí, pois Jessica Blevins, esposa de um Ninja, enviou uma carta para Pokimane, que foi publicada pela fita, na qual ela afirmava que suas palavras eram difamatórias e que a família Ninja pretendia envolver advogados em a matéria. , Processar. Além disso, Blevins afirmou que o Ninja não escreveu para ninguém para apoiar a causa de Jidion, e voou as acusações: neste momento ela seria a única a causar problemas, com assédio e ameaças relacionados, a Ninja e o assunto seria levado a sério. .

Como essa história vai acabar? É difícil dizer, dados os personagens envolvidos. Tudo o que resta é esperar se a família Blevins vai realmente entrar com um processo ou todos eles vão acabar com acordos privados.