Aqui está o ranking do AnTuTu para dezembro

após o pedido Os smartphones mais populares do mês de dezembro, nestas horas AnTuTu postado por Ranking dos smartphones mais poderosos em dezembro: esta é a lista usual de dispositivos de alta, média e alta pontuação com o aplicativo móvel AnTuTu.

RedMagic 6 é o campeão entre os smartphones mais poderosos em dezembro

Começando com o hardware mais poderoso, RedMagic 6’s Nuba Ele ocupa o primeiro lugar com uma pontuação de 860.559, seguido de perto pelo ROG Phone 5S Pro ASUS ROG Phone 5 com 838.937 pontos e ROG Phone 5 com 823.213 pontos. Eles desceram do pódio e olhem o resto do arranjo, encontramos:

Realme GT com pontuação de 815.928 pontos

iQOO 7 com 815.414 pontos

Motorola Moto G200 5G com pontuação de 804.693 pontos

OnePlus 9 Pro com pontuação de 797.839 pontos

Sony Xperia 1 III 5G com pontuação de 795.952 pontos

OnePlus 9 com 787.905 pontos

Xiaomi Mi 11i com 779736

Quase todos os dispositivos na classificação de smartphones de alto desempenho de alto desempenho são baseados no processador Qualcomm Snapdragon 888, enquanto apenas uma pequena parte contém a versão aprimorada Snapdragon 888+.

Voltando à classificação dos smartphones de gama média e alta mais poderosos, em primeiro lugar encontramos o Realme GT Master Edition com 538.461 pontos, seguido imediatamente por dois dispositivos Xiaomi: Mi 11 Lite (524.779 pontos) e Mi 11 Lite 5G NE (508.631) pontos). O resto do arranjo vê a presença de alguns dispositivos SamsungE realmente e Oppo. Mesmo nesse arranjo, a grande maioria dos SoCs são da Qualcomm, enquanto existem apenas dois smartphones com processadores MediaTek.

Na próxima versão do ranking, esperamos uma mudança bastante significativa em termos de hardware e SoCs: temos certeza, de fato, que encontraremos muitos smartphones com o chip MediaTek Dimensity 9000 junto com aqueles com Snapdragon 8 Gen 1 .