Horizon 2 Forbidden West contado exclusivamente: história, personagens e tribo

A praga vermelha se espalha implacavelmente, estragando a terra e poluindo o ar. Hope of Redemption aponta para horizontes distantes e desconhecidos, naquele Forbidden West onde o indomável Aloy cavalga, pronto para enfrentar novas ameaças para uma sequência que aspira a ser mais ampla e mais estratificada que First Horizon. A natureza épica do jogo de guerrilha Altamente manifestado em um A história do trailer de Horizon Forbidden West Rítmicos e surpreendentes, além de ver rostos conhecidos como o Silêncio Maquiavélico, também conhecemos novos personagens: Estamos nos referindo ao poderoso Regalla, a combativa líder da facção Thinningath Rebel, e Tilda, uma mulher tão misteriosa quanto maravilhosa, é interpretada por Carrie-Ann Moss, que imaginamos ter um papel importante na trama do conto.

Depois de nos mostrar nosso vídeo de prévia inspirador, a Guerrilla Games também nos deu a chance de conhecer o diretor narrativo em um filme italiano exclusivo. Benjamin McCaw E não é um grande escritor Annie Gatinha, de suas palavras absorvendo alguns detalhes adicionais sobre um componente narrativo que promete ser avassalador.

Aloy e o Oeste Proibido

Everyeye.it: Após os eventos do primeiro ato, Aloy não é mais vista como uma pária, pelo contrário, ela é descrita como uma heroína, ou salvadora. Como essa mudança de atitude em relação a ele por várias tribos afeta seu caráter?

Benjamin McCaw: Um dos aspectos mais interessantes de explorar as misteriosas fronteiras do Ocidente desprivilegiado é que estaremos realmente em Uma terra totalmente nova. Haverá novos ambientes, novas ameaças – como Regalla e suas forças, ou como Sylens e suas maquinações. mas também Novas tribos, novos personagens e novos companheiros em aventuras.

Isso significa que Aloy não é necessariamente vista como uma salvadora, mas mais uma vez se encontra em uma situação um tanto marginalizada, ou é uma alienígena. Um senso de responsabilidade para com seu povo obviamente será sentido, e Aloy fará o possível para evoluir e se adaptar a esse novo ambiente. Mas não espere que ela chegue ao Forbidden West, que é considerado uma rainha.

Aninha Gatinha: De qualquer forma, duas tribos que já conhecemos retornarão ao Oeste Proibido, Osram e Karga. Os membros dessas tribos obviamente estarão cientes das façanhas de Aloy, mas não necessariamente de todas as rosas. Alguns também podem ter opiniões muito duras sobre o protagonista.

Everyeye.it: Existe um evento específico que move a história e desencadeia a jornada de Aloy para o Oeste Proibido?

Aninha Gatinha: Não quero entrar em muitos detalhes, Mas vou falar um pouco sobre o fundo. Forbidden West se passa seis meses após o primeiro ato. Nesses seis meses, a peste vermelha começou a se espalhar por todo o mundo. Esta é a primeira indicação da falha grave do processo de recuperação. Outra pista são as mudanças climáticas extremas, simbolizadas por tempestades ferozes que também apareceram em alguns trailers.

Se queremos Forbidden West é um jogo que também fala sobre o meio ambiente e o meio ambiente. De qualquer forma, Aloy imediatamente começou a estudar a praga e as pistas a trouxeram para o Ocidente. O início do jogo explicará exatamente o porquê.

Everyeye.it: O Oeste Proibido parece um mundo totalmente diferente comparado ao primeiro horizonte. Quais são as diferenças mais notáveis ​​da área explorada em Zero Dawn em termos de flora, fauna e atmosfera?

Benjamin McCaw: Quando se trata de configuração, o principal foco do Horizon são sempre as máquinas. Vamos apenas dizer que movendo-se gradualmente para o oeste, Aloy encontrará máquinas cada vez mais selvagens, invencível, tão distorcido. É fruto da “desobediência” do protocolo de Hefesto, que é responsável pela criação das máquinas.

Um aspecto que já abordamos parcialmente na expansão do primeiro capítulo, mas que será explorado aqui com mais interesse. Haverá também muitos biomas além dos que vislumbrei no trailer, e será interessante ver como Tribo do Horizonte Proibido Oeste Eles se adaptaram à vida nesses biomas, explorando seus recursos.

Annie Gatinha: Já introduzimos duas novas tribos. Otaru é forçado a viver em uma área completamente devastada pela praga. O Tinakith é uma facção composta por três clãs e assolada por amargas lutas internas. Há também uma terceira tribo que você poderá descobrir.

Novas tribos e inimigos

Everyeye.it: Durante a formação das novas tribos do Oeste Proibido, havia costumes e culturas antigos que o inspiraram?

Benjamin McCaw: Horizon é uma obra de ficção, uma história ambientada em um mundo pós-apocalíptico que se concentra em paisagens de beleza intocada e na presença de máquinas poderosas e sencientes. Quando pensamos em tribos construímos sua cultura sobre esses elementos, partindo do zero e sem necessariamente buscar inspiração em nosso mundo ou em nossa história. Acreditamos na evolução de muitos costumes e culturas Começa com um elemento material, e o elemento principal do nosso mundo totalmente incrível: obviamente estou me referindo a materiais extraídos de robôs.

Esses materiais de alguma forma esculpem os costumes de diferentes tribos, sua estética, mas também técnicas de produção. Quando usamos outros materiais, como couro ou peles, incorporamos alguma inspiração da nossa história, sempre procurando respeitar as diferentes culturas, mas nunca é a parte dominante do nosso processo criativo.

Everyeye.it: No novo trailer, muito espaço é dado a Regalla, o personagem no comando dos Rebeldes. Podemos chamá-lo de principal oponente do Oeste Proibido? Você pode nos contar mais sobre o personagem dele?

Aninha Gatinha: Como eu disse com razão, Regala está à frente da facção rebelde, o Tinakth. O que posso dizer agora é que Regalla é um personagem movido pelo ódio e ressentimento da tribo Karja.

Ela estaria disposta a fazer qualquer coisa para se vingar dela, até mesmo para ver o mundo queimar. Durante a aventura, Aloy terá que enfrentá-la várias vezes, e ameaças relacionadas ao personagem Regalla aparecerão de diferentes formas.

Benjamin McCaw: Devo acrescentar que Angela Bassett fará o papel de Regala. Estamos muito orgulhosos e fizemos todo o possível para ter uma atriz em sua estatura.

Everyeye.it: E o Sylens, por outro lado, o que você pode nos dizer?

Aninha Gatinha: Sylens sempre foi um personagem misterioso e permanecerá assim em Forbidden West. No primeiro ato ele também teve um papel de liderança em Aloy. Isso a leva a descobrir suas origens. Neste segundo ato ele agirá em seu próprio interesse, e aparentemente parte de seu plano é dar a Regalla a habilidade de controlar as máquinas. Como isso pode ser usado por Aloy para derrotar a Peste Vermelha cabe a você descobrir.

História e personagens secundários

Everyeye.it: Podemos dizer que no primeiro horizonte havia duas linhas narrativas paralelas: por um lado, os acontecimentos do novo presente com que Aloy teve que se medir e, por outro, a redescoberta do passado e, em particular, a tragédia que ocorreu. Isso levou à extinção da humanidade como a conhecemos. Agora que a história dessa tragédia já foi contada, o roteiro vai focar quase que inteiramente no presente?

Benjamin McCaw: Uma perspectiva interessante… Eu diria que quando pensamos na Horizon, como marca, podemos identificar quatro aspectos distintos. Já mencionei alguns deles em respostas anteriores: há uma natureza selvagem e intocada, animais robóticos majestosos e esteticamente deslumbrantes, um caçador tribal, E as mesmas tribos que criaram uma nova sociedade.

Esses são os quatro pilares da nossa marca, mas talvez haja também um quinto pilar. Talvez não seja um substrato de suporte, mas ainda é sólido e reconhecível. Refiro-me ao mistério do passado antigo e trágico. Sem este quinto elemento, talvez, não possa haver complemento que possa ser definido como tal.

O mistério da antiguidade também retornará ao Forbidden West, e podemos garantir que haverá novas descobertas que conseguirão surpreender os jogadores. Por outro lado, não se pode negar O foco principal do texto está no presente da Aloy, sobre seu desenvolvimento, sobre a responsabilidade que sente, sobre sua urgência em salvar seu povo e o mundo inteiro da peste vermelha que os aflige.

Aninha Gatinha: Eu acrescentaria que Aloy no primeiro capítulo se concentrou não apenas no mistério da civilização que agora desapareceu e viveu séculos atrás, mas também no mistério de sua origem.

Agora que sua origem é clara para ela, Não adiantaria continuar investigando, mas de alguma forma essa consciência terá um peso narrativo. Aloy sentirá que deve honrar sua mãe biológica, Elizabeth Sobeck, e tentará viver de acordo com seus valores.

Everyeye.it: O primeiro capítulo foi realmente cheio de personagens secundários que Aloy conheceu ao longo de seu caminho. Devido à presença de velhos e novos conhecidos, imaginamos que a equipe do Forbidden West seja muito grande. Até que ponto as missões secundárias dedicadas aos atores coadjuvantes serão essenciais para uma compreensão completa da tradição desta sequência?

Benjamin McCaw: Quando o primeiro horizonte chegou ao mercado Ficamos emocionados com o feedback entusiasmado e a participação do público. A reação superou até as expectativas mais positivas e também sabíamos que ainda poderíamos melhorar muitos aspectos do produto. Um destes aspetos prendeu-se com as tarefas secundárias e entidades de apoio.

Queríamos tornar as missões mais significativasQuanto mais intensas forem as aventuras opcionais, mais profunda será a relação com os personagens secundários. Trabalhamos duro para que isso acontecesse em Forbidden West: os relacionamentos com os companheiros serão mais profundos e emocionalmente mais fortes, e as missões continuarão de maneira menos mecânica. Obviamente também haverá um caminho a seguir para chegar ao final da aventura de forma mais direta, mas a palavra-chave para todas as atividades opcionais será: “profundidade”.

Everyeye.it: Dada a grande importância dos órgãos de apoio, será possível escolher quem acompanhará em determinadas tarefas?

Benjamin McCaw: Não, não será possível, mas temos certeza de que isso não tornará esses números menos significativos. Por exemplo, o tempo que você decide passar com alguns dos coadjuvantes pode ter um efeito, ainda que mínimo, na progressão da história.

Deixe-me ser claro: O oeste proibido terá um fim, é muito poderoso e pungente, mas algumas das nuances podem mudar dependendo de quais personagens você deu espaço e atenção. Além disso, em duas ocasiões, haverá escolhas morais muito fortes, que terão consequências muito desastrosas.

Everyeye.it: Em termos de longevidade da missão principal, Zero Dawn e sua sequência podem se comparar?

Benjamin McCaw: Não vou entrar em detalhes na frente numérica, mas posso apreciar Forbidden West Pode ser muito comparado com a extensão do primeiro semestre, talvez um pouco mais abrangente, mas não muito grande.

Everyeye.it: Você pode nos contar mais sobre a mulher que aparece no final do trailer?

Aninha Gatinha: Claro que preferimos que os jogadores o descubram, mas podemos dizer o seguinte: Ela é uma mulher misteriosa com um caráter muito multifacetado e complexoQue tem uma conexão especial com o passado e o mundo antes da catástrofe. Estamos felizes em confirmar que ela será interpretada no jogo por Carrie-Ann Moss e fiquei impressionado com seu desempenho.