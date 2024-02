Forever Skies será um console PS5 exclusivo no lançamento, com a Sony financiando o desenvolvimento

Hoje, os desenvolvedores de Far From Home anunciaram um jogo de sobrevivência em primeira pessoa Céu para sempre vai aparecer PS5 como “Exclusivo do console no lançamentoEle será lançado simultaneamente com a versão completa para PC à venda no Steam durante 2024.

O estúdio anunciou que fechou acordo Parceria com Sony Interactive Entertainmentque forneceu suporte e financiamento, permitindo o lançamento simultâneo para PC e console.

Antigamente era Forever Skies Também foi anunciado para a série Xbox. Esta versão não foi mencionada no anúncio de hoje, mas considerando que é um “exclusivo para console no lançamento do PS5”, acreditamos que a versão Green Cross ainda está em desenvolvimento e será lançada posteriormente.