75º aniversário Abarth 695: o último com motor de combustão

Adeus – Casa de Escorpião comemora aniversário com apresentação Abarth 695 75º Aniversárioque será produzido em uma edição limitada de 1.368 exemplares e depositado permanentemente Motor 1.4 T-Jet. Aliás, a fabricante terá em breve apenas carros elétricos na sua gama 500e Ele será apresentado em 2022 e o 600e será lançado em breve (aqui Para saber mais).

Bomba pequena – Sob o capôAbarth 695 75º Aniversário Obviamente, há um motor turbo a gasolina de quatro cilindros com o Garrett GT 1446 Turbo, que fornece potência poder para 180 cv E um torque de 250 Nm a 3.000 rpm. A velocidade máxima desta pequena bomba é de 225 km/h, e a aceleração de 0 a 100 km/h é de 6,7 segundos. Em combinação com o turbo gasolina encontramos o agora icônico motor Recorde de escapamento de Monza Com válvula ativa. Os amortecedores Koni FSD em ambos os eixos garantem qualidades dinâmicas.

Novo e dourado – LamAbarth 595 75º Aniversário Também é caracterizado pela estética. Do lado de fora encontramos um logotipo específico Escorpião dourado Que cobre todo o teto e se destaca pela pintura toda preta, vidros escuros, emblemas dourados da Abarth em ambos os lados e adesivos do 75º aniversário no formato da cabeça do pistão. Rodas de liga leve douradas de 17 polegadas eSistema de travagem Alto desempenho com discos perfurados e ventilados de 305 x 28mm com pinças de alumínio Brembo pretas.

Belos designs de interiores – No interior encontramos o painel em Alcantara preto de alta qualidade ei Assentos de zibelina de carbono Com costura contrastante personalizada. O equipamento inclui sistema multimídia com display digital TFT de 7 polegadas e conectividade Apple Carplay e Android Auto, além de climatização automática, sistema de áudio Beats e navegação.