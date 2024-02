Skull and Bones, registro das primeiras horas aguardando revisão

Dentro de alguns dias chegará às lojas um dos projetos mais complexos e polêmicos da Ubisoft: este é o registro de nossas primeiras horas com Skull and Bones.

Acordo de repente, deitado na areia de uma pequena ilha. Como terminou a última batalha? Maluccio, a julgar pelo fato de que o que sobrou do meu navio, o Exeter, está queimando no meio da água. É sempre maravilhoso quando isto acontece, mas neste caso também significa que toda a esperança desapareceu no fundo do mar, juntamente com tantos dos meus homens e a preciosa carga que transportávamos. Uso uma poça para me olhar no espelho e fico tão confusa que nem lembro como sou: loira, morena, morena? Na verdade, não há muita possibilidade, pareço um pouco velho e minha barba está muito ruim. Mas antes que eu caísse no desespero, alguém me ofereceu ajuda: eram dois dos meus subordinados, haviam encontrado um pequeno barco e, o mais importante, não haviam perdido a fé. Isto é para nós, senhores Um registro das primeiras horas do crânio e dos ossos.

Vamos começar novamente Homens odiosos nos recebem na Caveira e Ossos A boa notícia é que podemos navegar novamente, a má notícia é que para isso teremos que trabalhar e suportar vivas reprimendas do meu ex-oficial que agora é capitão, que não parece apreciar particularmente a forma como navegou e conseguiu entrar em conflito com os ingleses. mas Ainda estamos vivos para contar a históriaE é só isso que importa: reunimos os recursos necessários, reparamos o barco e partimos para novas aventuras. A primeira etapa é Esconderijo de Santa Ana, um assentamento cheio de personagens duvidosos (afinal, eles ainda são piratas) que serve como entreposto comercial, seja lá o que essas palavras significassem no século 18 ou mais. Existem vendedores, carpinteiros, ferreiros, pedreiros, marceneiros e até oficinas onde você pode renovar seu guarda-roupa: Meu estilo atual é muito esfarrapado e não me importo de usar algo decente, mas primeiro é hora de conversar com quem dirige o negócio. Neste caso é John Scurlock, um pirata que tem muita raiva dos franceses e que Pode nos dar o que queremos: um emprego. Completar missões para ele navegando no Oceano Índico nos permitirá obter o ouro e os materiais necessários para comprar um navio e armá-lo totalmente e depois completar outras comissões e obter mais ouro e materiais e comprar outros navios e outras armas. Afinal, é assim que eles funcionam Um serviço ao vivo baseado em mundo abertoseja lá o que essas palavras significassem no século 18 ou mais: você desbloqueia novas missões, completa-as, ganha recompensas, compra novos equipamentos e, no processo, faz seu nome aumentando seu nível de infâmia, o que dessa forma não acontece Parece ótimo, mas acredite em mim: você vai querer ver esse indicador subir.

Armas e bagagem Não se esqueça dos projéteis de artilharia em Skull and Bones Carregamos projéteis de artilharia suficientes? Essa coisa se tornou uma obsessão desde que ficamos sem munição no meio de uma batalha naval aberta e eles nos afundaram. outra vez. Algum feitiço nos fez reaparecer no último local de atracação, nosso navio ainda inteiro, mas tivemos que nos apressar para voltar ao local do crime e recuperar a carga, como se faz quando se está de ânimo. Qualquer coisa… bem, entendemos a ideia. Conseqüentemente, os projéteis de artilharia são abundantes: nossos projéteis de proa são muito ávidos por eles, assim como os de bombordo e estibordo, e não poderíamos cantar congregacionalmente sem eles. Ou talvez sim, mas não aquele que você deseja ouvir. Em todo o caso, O combate é divertido e quando os tiros acertam é uma satisfação enorme, exceto quando você tenta embarcar no navio jogando arpões simples em vez de embarcar no navio inimigo e eliminar a tripulação, talvez com golpes de espada e lâminas ocultas. Boa ideia, código oculto.

Duas bombas de artilharia Sequências de navegação de crânio e ossos Em mar aberto nascem as mais belas amizades, assim como as rivalidades mais acirradas, mas neste momento dá para sentir a sensibilidade dos outros capitães, então tudo é “vamos nos amar”, tanto que às vezes até entrar em conflito na cooperativa. Porém, chegar lá é muito problemático: talvez daqui a alguns séculos as pessoas se acostumem a viajar mais rápido, mas por enquanto Cortar a água leva tempo. Sim, pelo amor de Deus, a magia da descoberta e todas aquelas pequenas ilhas das quais você pode sair, mas O enorme mapa navegável até agora nos deu pouco tédio; Principalmente quando as distâncias são grandes e demoram semanas para atingir o alvo, mesmo que o vento sopre com força total mas a tripulação não consegue acompanhá-lo e é obrigada de vez em quando a descansar.