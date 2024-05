Depois de Hellblade 2, Ninja Theory já tem um novo jogo em desenvolvimento além do Projeto Mara, segundo reportagem

Saga Senua: Hellblade 2 Estará disponível em breve e poucas horas após o lançamento já estamos recebendo informações sobre o próximo jogo Teoria ninjade acordo com um relatório do Windows Central que observa A O projeto já começou Em desenvolvimento pela equipe, Além do já conhecido projeto Mara.

As vésperas do lançamento de Hellblade 2 já testemunharam o surgimento de preocupações sobre o destino da Ninja Theory, que segundo alguns pode estar em risco caso o jogo não se estabeleça com certo impacto no mercado, mas a possibilidade de um o fechamento parece remoto, considerando que a equipe já está instalada. vinculado Em outros projetos.

Talvez o próprio estúdio quisesse brincar um pouco sobre isso, publicando uma mensagem sincera de agradecimento aos fãs e a esperança de que eles apreciem Senua’s Saga: Hellblade 2, escrito justamente no estilo que muitas vezes foi visto anteriormente, para certamente trazer mais negatividade , e isso pode ser uma espécie de minimização do problema.

Conforme relatado pelo Windows Central, com base em “Fontes confiáveis“, parece que a Ninja Theory já está trabalhando em um novo projeto que recebeu luz verde e entrou em produção, algo que parece bastante novo.