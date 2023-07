Onde aconteceu o big bang? Cientistas respondem

Um dos conceitos mais difíceis de entender para nós, meros mortais, é a ideia do Big Bang e de um universo em expansão. Lá, no horizonte do que até nossos telescópios mais poderosos podem ver, estão as galáxias se afastando de nós tão rapidamente que sua luz ainda não nos alcançou. É uma das consequências da expansão do universo. Mas se usarmos redshift Analisando a luz de estrelas e galáxias, podemos entender onde estamos em relação ao Big Bang?

Há algo em pensar no Big Bang como uma explosão. Na verdade, se eu detonar uma granada, posso traçar a trajetória do estilhaço para encontrar o ponto de explosão. Mas uma explosão não é o mesmo que uma expansão. Uma explosão é algo que acontece no espaço e os “fragmentos” dessa explosão se movem livremente no espaço. No entanto, a expansão é algo que acontece no espaço que afeta muito a maneira como os objetos se atraem dentro dele.

A melhor analogia que podemos fazer para o Big Bang é Massa em forma de bola com passas dentro. Imagine que a massa é o vazio e as passas são as galáxias dentro dela. É como se você fosse uma passa e só visse mais passas, mas não a massa em si. À medida que a massa cresce, a passa perto de você parece estar se afastando de você a uma certa velocidade, mas quanto mais longe a passa, mais rápido você pode vê-la se afastando. Em algum momento, você o verá disparar para longe de você mais rápido que a velocidade da luz – um feito incrível, que não poderia acontecer em um cenário de “explosão”, apenas em um cenário de “expansão”.

Isso significa que o Big Bang não foi uma explosão que ocorreu em um ponto específico, mas o início de uma expansão que começou em um momento específico. Naquele momento o universo era plano com matéria e energia e começou a se expandir e esfriar em todas as direções. É parte da razão pela qual, em um universo de 13,8 bilhões de anos, podemos ver coisas a 46,1 bilhões de anos-luz de distância. Somente com expansão (não com explosão) essas distâncias podem ser observadas em escalas de tempo tão pequenas.

Portanto, de fato, o Universo não tem um centro: todo ponto no espaço e todo observador podem afirmar estar no centro do próprio Universo.