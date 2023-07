Ferrari KC23, o único mais legal de todos os tempos – Virgilio Motori

A Ferrari apresentou um novo supercarro, que parece o mais emocionante de todos os tempos. No momento é apenas um protótipo, mas em breve se tornará um modelo de produção. Não veremos uma série dele, na verdade é um carro único e único que apenas uma pessoa no mundo pode segurar em suas mãos.

Um modelo avant-garde e elegante projetado para uso em pistas de corrida. Foi o Centro Stile Ferrari, sob a orientação de Flavio Manzoni, quem criou o projeto e o grafismo desse carro dos sonhos. lá Ferrari KC23, assim denominado, foi encomendado por um cliente particular muito exigente, apaixonado pela marca e pelos supercarros de luxo. Somente colecionadores ricos da marca italiana poderiam escolher construir um carro tão único no mundo.

Como é

lá estrutura futura É baseado na engenharia de carros de corrida. A aparência marcante da Ferrari KC23 assume duas personalidades: ora angelical, ora diabólica. São muitas as inovações que o Centro de Estilo Ferrari – Projetos Especiais – incorporou em seus itens pontuais, como as entradas de ar de abertura automática e o deslumbrante spoiler traseiro removível.

O coração e a alma deste impressionante e mais recente design do Cavalo Empinado é o mesmo Ferrari 488 GT3 Evo, o carro de corrida de maior sucesso nos 76 anos de história da Maison. Com mais de 530 vitórias e 119 campeonatos, esta é uma base excepcional para a construção de uma Ferrari especial. O novo Ferrari KC23 foi pensado exclusivamente para uso não competitivo na pista, Devido à natureza extrema de seu motor V8 biturbo, chassi e instalação. Beleza pura, como se esculpida em um único bloco de metal.

Portas que se abrem verticalmente, como as de um LaFerrari, dão um toque cenográfico extra a este carro especial, que nos diz à primeira vista o caráter deslumbrante de um modelo único no mundo. Os feixes luminosos também foram redesenhados: os dianteiros assumem as linhas do carro de corrida 499P, que acaba de triunfar nas 24 Horas de Le Mans, enquanto na traseira encontramos uma espécie de lâmina luminosa dinâmica em metacrilato, inspirada pelo carro-conceito Ferrari Vision Gran Turismo.

A cor usada para o exclusivo Ferrari KC23 é Ouro MercúrioCor atraente e especialmente desenvolvida, pintura em quatro camadas e base de alumínio. O metal líquido do supercarro o torna muito brilhante quando exposto à luz do sol e permite que mude de cor dependendo do tipo e do ângulo da luz.

interno

A estrutura do compartimento de passageiros é apenas isso necessário para um carro de corrida, O volante forrado de botões e a almofada de mudança oscilante são uma marca registrada das corridas de resistência. A aparência interior é feita mais incrível de assentos especialmente projetados estofados em Alcântara.

A Ferrari costuma construir carros particulares exclusivos e únicos de classe mundial para seus clientes entusiastas, mas nem sempre os vemos, nem são mostrados ao público. Desta vez, o proprietário revela com orgulho o design extraordinário de seu KC23, e será o único no mundo a possuir um, e se orgulha disso. A primeira aparição pública do único Festival de Velocidade de Goodwood acontecerá no Reino Unido de hoje, 13 de julho a domingo, 16. De 1º de agosto a 2 de outubro, estará em exibição no Museu da Ferrari em Maranello.