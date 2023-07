Esta especiaria fará qualquer varanda ou jardim florir

É uma espécie de tempero e ideal para cultivar todo tipo de flores no jardim ou na varanda.

Existem especiarias aromáticas São muito utilizadas na cozinha e poucos sabem o quanto podem ser valiosas na área botânica. Com suas propriedades antifúngicas, antiparasitárias e estimulantes, esta especiaria pode ser usada em todas as flores do jardim para promover o crescimento e a saúde.

Especiarias para cada flor do jardim: suas vantagens e como usá-las

A canela é uma fonte valiosa iem botânica Para promover o crescimento e a saúde de todas as flores do jardim. Graças às propriedades antifúngicas, antiparasitárias e estimulantes da canela, ela pode ajudar a prevenir doenças, afastar pragas nocivas e promover o enraizamento.

A canela contém compostos como: cinamaldeído que possuem propriedades antifúngicas. Isso os torna eficazes na prevenção e controle de doenças fúngicas que podem afetar as plantas, como podridão cinzenta ou oídio. A aplicação de canela pode ajudar a prevenir a propagação de tais doenças e manter a planta saudável.

A canela também é famosa por suas substâncias Propriedades antiparasitárias. Pode ser usado para afastar insetos e pragas prejudiciais às plantas, como pulgões, moscas-brancas ou formigas. A aplicação de canela pode ajudar a proteger as plantas dos danos causados ​​por essas pragas.

Estimulação do enraizamento e prevenção da podridão radicular

A canela também tem a capacidade de Estimular o enraizamento das plantas. A aplicação de canela em pó na base de estacas ou plantas jovens pode ajudar a promover a formação de raízes fortes e saudáveis, aumentando assim a capacidade de enraizamento das plantas.

A canela pode ser usada para prevenir e tratar a podridão radicular, uma condição que pode ocorrer como resultado do crescimento excessivo Umidade ou infecções fúngicas. A aplicação de canela pode ajudar a neutralizar a propagação de patógenos e reduzir o risco de podridão radicular.

Como usar canela para flores de jardim

Para usar canela, você pode polvilhar levemente um pouco canela em pó Com base em plantas ou estacas de poda. Certifique-se de cobrir bem a área afetada. Isso ajudará a prevenir ou tratar o início precoce de doenças fúngicas.

esse especiarias Pode ser misturado com água para criar uma solução para usar como spray para plantas. Adicione uma pequena quantidade de canela em pó a uma garrafa de água e agite bem. Use um pulverizador para borrifar as plantas, principalmente nas folhas e flores, para protegê-las de pragas e doenças.

motivar enraizamento Ou, para evitar o apodrecimento das raízes, você pode mergulhar as raízes das estacas ou plantas jovens em uma solução de água e canela em pó por alguns minutos antes do transplante.

Em geral, é desejável repetir Canela espalhada a cada uma ou duas semanas ou após chuva forte para manter a eficácia da proteção.

O uso adequado da canela, por aplicação direta ou misturada com água, pode trazer benefícios Importante para plantas e flores. No entanto, é importante observar que a canela pode não ser eficaz para todos os tipos de plantas ou condições ambientais. Portanto, é aconselhável realizar um pequeno teste em uma parte limitada da planta antes de uma aplicação mais ampla. Procure sempre o conselho de um especialista neste setor.