Ações caem após queda dos lucros, medo do novo PS Plus – Nerd4.life

o Procedimentos A partir de Sony Eles perderam 7% após um anúncio diminuição dos lucros Das preocupações da PlayStation e dos contribuidores sobre Novo PlayStation Plusque com seu grande catálogo de títulos pode prejudicar as vendas.

Como você deve se lembrar, a casa japonesa atualizou na sexta-feira as vendas do PS5 para 21,7 milhões de unidades, mas ao mesmo tempo confirma uma queda real nos lucros, igual a 37%, devido aos investimentos por um lado (veja a aquisição da Bungie), do outro para o outro Queda nas vendas de software.

Especificamente, a seção Jogos foi colocada 47,1 milhões de jogos Para PS4 e PS5 no segundo trimestre do ano, mas no mesmo período de 2021 esse número foi de 63,6 milhões, enquanto o tempo de jogo na plataforma PlayStation diminuiu 15%.

“Embora alguns possam apontar para um fraco crescimento das vendas PlayStation 5 Em uma base anual, pouco mais de 4%, a verdadeira razão para o declínio nos lucros está nos custos de produção mais altos devido às aquisições de algumas equipes de desenvolvimento, disse Amir Anfarzadeh, da Uneven Advisors.

“O que achamos importante no futuro é entender como o novo serviço de assinatura PlayStation Plus, que dá aos usuários acesso a centenas de jogos antigos, afetará as vendas de software”.