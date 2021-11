Halo Infinite e trapaceiro, os usuários do Xbox solicitam a capacidade de desativar o jogo cruzado – Nerd4.life

faça um jogo aura infinita Não é imune ao fenômeno traindo Isso parece sobrecarregar os usuários X-Box343 Industries, que reivindicam uma opção Desativar jogo cruzado.

Nós tentamos o multiplayer Halo Infinite e podemos confirmar as muitas qualidades do segmento online de espera exclusiva da Microsoft, mas é claro que na presença de Usuários inválidos A situação pode se tornar insuportável.

Infelizmente, relatos nesse sentido proliferam nas redes sociais, com vídeos de jogadores aparentemente indomáveis ​​que conseguem nocautear seus oponentes em qualquer ocasião e certamente graças a sistemas como embotar.

“Esta é uma das razões pelas quais muitos usuários de console optam por não jogar no PC”, escreveu Meeie no Reddit. “Agora que os cheats também foram confirmados no Halo Infinite, temos a opção de desativar o jogo cruzado?”

“Além da facilidade de uso em consoles, evitar trapaceiros sempre foi o principal motivo pelo qual não joguei no PC. Destiny, Call of Duty: Warzone, Battlefield, Apex Legends … todos eles têm muitos trapaceiros no PC. Embora eu nunca tenha encontrado nada nos consoles depois que o jogo cruzado foi desativado. “

“Isso é muito importante e acho que evitar uma opção privada pode ter consequências graves para os jogadores de console, que têm que lidar com os usuários errados no PC.”