Xbox Series X | S, FPS Boost para jogos Xbox 360 no teste Digital Foundry – Nerd4.life

EU ‘FPS Boost É, sem dúvida, uma característica muito interessante do Xbox Series X | s, que permite aumentar os quadros por segundo de um arquivo jogos Compatível com versões anteriores, a Digital Foundry o testou com uma série de títulos para Xbox 360.

Como sabemos, o FPS Boost expirou e nenhum novo título será adicionado à lista de compatibilidade no futuro próximo, devido a vários motivos técnicos; Portanto, trata-se de aproveitar o que está disponível atualmente.

A análise de John Lineman é oportuna como de costume e mostra cada produto na versão original, com frameworks no manual e confirma quaisquer problemas, então o que acontece em Xbox Xbox X NS Xbox S Ative o FPS Boost.

Por exemplo, Sonic Generations atinge i 60 quadros por segundo Mesmo em seções que tinham gagueira significativa originalmente, Gears of War 3 da mesma forma deixa para trás falhas e dúvidas no passado para filmar a 60 quadros estáticos.

Curiosamente, o FPS Boost geralmente funciona em paralelo com a melhoria da resolução que resultou em muitos desses títulos alcançando 4K acomodar 1440 p em novos consoles da Microsoft.