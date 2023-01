Duração, menu principal e mapa vazaram do artbook oficial – Multiplayer.it

EU’livro de arte oficial para Legado de Hogwarts Já nas mãos de alguém, fica claro que ele vazou algumas imagens do livro e assim expôs as características do jogo como Menu principal, mapa, duração e personagens.

Este é um detalhe marginal, mas ainda assim interessante, considerando a alta expectativa que caracteriza Hogwarts Legacy, que recentemente se confirmou como o jogo PS5 mais vendido na Amazon EUA e na Amazon Itália, além de ser o número um no ranking Steam.

As imagens nas páginas do livro de arte são da conta do Bigby no Twitter e provavelmente serão removidas nas próximas horas, então, enquanto isso, você pode vê-las acima, mas elas podem desaparecer em pouco tempo. Enfim, esses são alguns detalhes que interessam a quem busca Em formação neste título tão esperado, que até agora fez um bom trabalho em se proteger de vazamentos.

Entre as várias coisas podemos dar uma olhada no que parece ser o menu principal com a posição do herói no centro e suas diferentes características, equipamentos e coisas no guia, podemos então ver o que parece ser o mapa do jogo, pelo menos no que diz respeito a parte disso, bem como várias ilustrações que mostram perfis inéditos.

Entre eles, destacamos a aparência natalina de Hogwarts e Hogsmeade, que assumirá diferentes aspectos de acordo com as estações do ano e em correspondência com eventos e celebrações particulares. Não apenas isso, mas informações sobre a duração do Legado de Hogwarts também emergem do livro, que parece se basear em 35 horas para conclusão normal E 75 horas para completar o jogo 100%.

Sempre da mesma fonte, as informações aparecem em uma grande quantidade de missões secundáriassobre os mistérios de Merlin e o fato de que o Quadribol foi realmente planejado no jogo a princípio, apenas para ser removido.