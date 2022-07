O jogador encontra uma arma rara, com probabilidade de 1 em 85 bilhões – Nerd4.life

Maravilhas de Tiny Tina, como Borderlands, é caracterizado pela presença de várias armas, que possuem diferentes níveis, raridades e modificadores. Recentemente, um jogador e locutor adquiriu uma das armas mais raras do jogo com um A probabilidade de obter um em 85 bilhões.

Moxsy, um antigo streamer em Borderlands, obteve a arma “Warlock’s Amalgam of Gloriuse Purpose”. Como você também pode ver no vídeo abaixo, trata-se de “Arma perfeita, com taxas relativas a danos e valor máximo. Além disso, existem mods que complementam perfeitamente as habilidades do personagem do jogador. Este é um grande golpe de sorte.

Contado “um em 85 bilhões” Youtube ConstantCanadense. A explicação é bastante longa e complexa e você pode ver no vídeo abaixo. Combinar habilidades, dividir pontos base e vários outros itens faz com que a chance total de adquirir esta arma seja de apenas 0,00000000117%, ou 1/85.233.160.000.

“O amálgama Moxsy é a criatura mais rara no País das Maravilhas, mas tecnicamente também é qualquer outro amálgama”, disse Constant Kennedy ao Kotaku. “Pense nisso: existem 85 bilhões de variantes potenciais de Amálgama, e Moxsy conseguiu isso por acidente.” A questão é que ele tem o atacante mais poderoso e o último perfeito para suas habilidades.

No entanto, ele observou que sua fórmula tecnicamente não leva em consideração algumas das variantes pouco claras do jogo. Como resultado, Moxsy estima que o percentual de obtenção desse amálgama específico pode estar mais próximo de um em 26 bilhões.

“Afinal, é muito difícil calcular as probabilidades com precisão”, admitiu. Nem mesmo a Gearbox, contactada sobre esta questão, conseguiu fornecer dados sobre a possível aquisição desta arma.