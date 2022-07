Estádio Capcom Arcade II, Revisão

Não são necessárias introduções ou digressões particulares: Arquivo Revisão do Capcom Arcade II Stadium Ele explicará brevemente os novos jogos que estão prontos para retornar do passado muito distante do nosso setor e, acima de tudo, de que forma. Testamos no PlayStation 4, mas o material não deve mudar muito em todas as outras plataformas em que o jogo será lançado.

O retrogaming nunca morrerá, evoluirá em novas direções. A Capcom entende isso há algum tempo, assim como o crescente interesse dos jogadores por títulos de tanques glorificados no passado. Fizemos nossa primeira tentativa no ano passado, quando o primeiro Capcom Arcade chegou em todos os consoles e no PC; Temos confirmação nos dias de hoje, agora está pronto para estrear no Capcom Arcade 2nd Stadium. O que presumivelmente representa o segundo estágio de uma operação maior, provavelmente configurada para ser executada com dois ou três, quem sabe quantos pacotes.

Conteúdo: 32 títulos da era arcade



SonSon agora é gratuito com Capcom Arcade 2nd Stadium

Se você já teve a chance de experimentar seu primeiro Capcom Arcade, já sabe como funciona esse novo processo de editor, junto com Conteúdo. Em suma, qualquer pessoa poderá baixar (a partir de 22 de julho de 2022) o “Public Container”, o fliperama virtual com todos os seus belos fliperamas, conhecido como Capcom Arcade 2nd Stadium. Você encontrará até um jogo grátis esperando por você, SonSon. Você já deve saber, já que também apareceu nos últimos anos no Virtual Console para o Nintendo Wii: é um videogame de plataforma de rolagem horizontal, estrelado por um macaco altamente determinado a eliminar todos os inimigos ao longo do caminho, e é baseado (mas muito livremente. ) no romance chinês Viagem ao Ocidente.

Nada é levado de graça, então você pode considerar baixar o Capcom Arcade 2nd Stadium, mesmo apenas para esta sugestão; Afinal, se bem nos lembramos, o primeiro Capcom Arcade também apresentou a todos outro videogame, mas certamente mais conhecido: Street Fighter. Agora, SonSon é claramente apenas a ponta do iceberg nesse processo de nostalgia. Porque além dele, há mais trinta e um nomes prontos para você, no total trinta e dois títulos. Ele só será comprado e adicionado à sala de jogos, para que você possa aproveitá-lo: aqui você pode escolher pacotes com um certo número de armários ou para seleções individuais. Mas atenção, porque comprar um cacifo e logo a seguir o pacote que já o tem dentro não dá direito a qualquer reembolso. É aconselhável estudar a lista de títulos e sua subdivisão em sua loja de console (ou Steam).

No Qualidade Por si só entre as trinta e duas propostas da Capcom, o assunto se torna mais complexo. Muitos de vocês provavelmente terão lembranças de algum nome específico, e isso já pode ser suficiente para uma potencial compra. Para aqueles que não estão familiarizados com a história dos armários, é preciso dizer que geralmente estamos lidando com um tabuleiro de xadrez diversificado, tanto em termos de anos de publicação quanto de tipos de referência. Amantes jogo de luta Eles não serão necessariamente rápidos, pois existem (entre outros) Street Fighter, Street Fighter Alpha, Street Fighter Alpha 2 e Street Fighter Alpha 3. Mas o quebra-cabeça Blockbuster também é notável, que você pode se lembrar por outros nomes e em outros lugares: você tem que jogar a bola para cima, quebrar o máximo de tijolos possível, pegá-la e devolvê-la à ponta amarga, sem deixá-la cair no chão, usando uma plataforma de comprimento limitado.

Parece que foi feita uma tentativa de satisfazer todos os gostos e gostos todos os tipos. De fato, além da grande maioria dos títulos baseados em atiradores horizontais e verticais frenéticos (SonSon mencionado acima, Savage Bees, Gan Sumoku, The Speed ​​Rumble) e nomes que se destacam por sua notoriedade acima de todos os outros (Megaman The Power Battle , Black Tiger, The King of Dragons, Darkstalkers) Não faltam produções menos conhecidas, mas não menos capazes de atrair alguns jogadores. E pense, aliás, no Capcom Sports Club, Three Wonders e Pnickies – este último talvez sendo um membro da família Puyo Puyo que todos esquecem de convidar para aniversários.