Teste de estrada e análises do novo Hyundai i20 2023 O carro acaba de ser reformulado de forma significativa

hyundai i20O segmento B sul-coreano de cinco portas passou por uma reforma no meio da carreira. Nessa fase, a marca fez alterações estéticas no design e introduziu novos recursos avançados de segurança.

a respeito de Motores, não fez alterações na proposta já disponibilizada. Mas uma atualização posterior é esperada para a versão esportiva i20 N, enquanto as versões híbridas suaves permanecem inalteradas. Abaixo estão todas as novidades.

Teste de estrada Hyundai i20 2023

Comentários do novo Hyundai i20 2023

lá Hyundai i20 nova geração Tem um estilo distinto e oferece melhorias no manuseio graças à direção e troca de marchas precisas.

Entre os recursos valiosos, oAmplo equipamento, incluindo um painel digital com excelente legibilidade, mas opções limitadas de personalização, um sistema multimídia de alta qualidade com tela de 10,3 polegadas e os mais recentes sistemas avançados de assistência ao motorista. Alguns, como o controle de cruzeiro adaptativo, estão disponíveis apenas em versões equipadas com caixa de câmbio robótica de dupla embreagem.

Os acabamentos foram avaliados positivamente e Dentro do carro é satisfatório. Quanto ao porta-malas, a versão com motor 1.2 de quatro cilindros oferece grande capacidade de carga enquanto nas versões com motor 1.0 turbo de três cilindros a capacidade é reduzida em 90 litros. Isso se deve ao fato de que a bateria de íons de lítio ocupa toda a parte inferior com defeito Sistema híbrido leve: Durante a desaceleração, uma unidade elétrica converte o movimento das rodas em energia elétrica armazenada na bateria de 48 volts e durante a aceleração ajuda a girar o virabrequim.

lá Versão equipada com o motor 1.0 T-GDiApesar de ter uma haste um pouco menor, proporciona operação silenciosa, baixas vibrações e empuxo adequado. A caixa de câmbio manual, embora seja acionada eletricamente ou não seja acionada diretamente pelo pedal da embreagem, mas por um motor elétrico, se comporta de maneira natural e reativa. Essa configuração permite que a eletrônica abra automaticamente a embreagem quando ela é liberada, para aproveitar ao máximo a força de tração e reduzir o consumo de combustível. Já na versão básica, o i20 oferece um equipamento bastante completo.

O Hyundai i20 distingue-se pela agilidade e execução curvas de alto desempenhogarantindo uma experiência de condução agradável sem cansar o condutor. O sistema multimídia, equipado com um display responsivo de 10,3 polegadas, oferece um rico conjunto de funções, amplas opções de personalização e uma interface intuitiva.

O motor 1.0 turboalimentado do i20 proporciona uma progressão rápida e potente, garantindo boa tração. Graças ao excelente ajuste, o motor apresenta baixas vibrações e operação silenciosa. Hyundai i20 é Disponível a partir de 19.000 euros.

Versões híbridas leve de haste de hyundai i20 Ele registra uma redução de 90 litros em relação às versões não híbridas devido à presença da bateria de tração localizada sob a plataforma de carga. O controle de cruzeiro adaptativo foi aprimorado, mas está disponível apenas nas versões i20 equipadas com caixa de câmbio robótica de dupla embreagem.

o Painel digital O i20 é uma tela grande de 10,3 polegadas que oferece fácil leitura. Sua configuração é limitada, permitindo apenas uma customização mínima, focando principalmente na pequena porção central.