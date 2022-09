A partir de hoje é o suficiente para você fazer isso

Seu telefone foi perdido ou roubado? Uma parte de você foi com ele? Existem alguns passos simples que você pode seguir para encontrar seu celular sem entrar em contato com as autoridades.

Agora, se nosso telefone for perdido ou roubado, é como se tivéssemos perdido uma parte de nós. Dentro temos de tudo, desde perfis sociais até importantes documentos de negócios.

Os dados em nosso smartphone são essenciais para nós, se acabar em mãos erradas, é um risco enorme. para poder Prevenção de tumultos pelo celular Importante para a segurança dos nossos dados pessoais.

Felizmente, como acontece com os computadores, ambos são aparelhos de alta tecnologia, então não é difícil Localizar e localizar um telefone.

Como encontrar um telefone roubado? Os Carabinieri podem nos ajudar a encontrar e rastrear o celular, mas podemos fazer isso sozinhos. Neste mini guia veremos juntos Como rastrear um smartphone roubado, bloqueado e sem GPSTotalmente gratuito e sem muito risco.

bloqueio de telefone

Para bloquear o smartphone nele Deve estar ligado e ter o modo ativo, bem como a tradução. Com Find My Mobile em todos os dispositivos, sejam Android ou iPhone, é possível proceder remotamente.

Quanto aos telefones com sistema AndroidBasta acessar a página dedicada do Android e fazer login com o Google. Então você pode clicar no telefone perdido ou roubado e prosseguir com o processo.

Ao seguir o procedimento, você verá que o smartphone está no mapa e, neste caso, Ele também pode ser bloqueado ou até mesmo redefinido.

Enquanto isso Se você tem um iPhoneVocê precisará abrir o aplicativo chamado Find My iPhone. Nesta seção, você pode localizar o dispositivo infectado e descobrir onde ele está.

Também neste caso você tem que escolher se Bloqueie ou defina o modo “Celular perdido” Seguindo as instruções na tela passo a passo. Estas são as duas maneiras mais eficazes de bloquear um telefone roubado.

Telefone roubado, o que fazer?

Como mencionamos acima, para localizar nosso telefone, você precisa usar o serviço Find Your Phone. Será um serviço desenvolvido pelo Google para localizar o telefone, principalmente quando for roubado. Este serviço é oferecido totalmente gratuito para iPhone e Android.

Existe uma maneira de Faça um smartphone perdido tocar, mesmo que esteja no modo silenciosoGraças à função “Encontrar um dispositivo perdido”.

Quando tivermos certeza de que foi roubado, o que devemos fazer? Após localizar o dispositivo Móvel e depois bloqueado, é necessário Apresentar um relatório às autoridades Insiders que ajudarão a encontrar o ladrão. Portanto, seria sensato dar o primeiro passo localizando o celular com essas soluções e Talvez bani-lo e depois avisar os Carabinieri Quem fará o resto do trabalho?