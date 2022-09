O diretor revela qual é a criatura do trailer – Nerd4.life

Sarah Beaulieu – Diretora de Narração Miragem de Assassin’s Creed – Confirmado que um novo jogo da Ubisoft será explorado mitologia árabe Eles também confirmaram o tipo de criatura vista no trailer do jogo: é um gêniostambém conhecido como “gênio” em italiano.

Beaulieu Ele escreve no Twitter: “A criatura que Bassem vê no trailer de Assassin’s Creed Mirage é na verdade um gênio (nós o chamamos de gênio, usando a palavra árabe). Eu vi suas teorias sobre ele: muitas ótimas ideias, mas nada . Chega perto da verdade. Não se preocupe. Você logo conhecerá Jenny…”

Jinn são criaturas nascidas em folclore árabe. Eles são frequentemente associados aos elementos e podem ser benevolentes e malévolos. O gin apareceu em muitos meios e de várias formas, começando com o Gênio da Lâmpada de Aladdin, e citando um videogame aleatório, em The Witcher 3, que por sua vez se relaciona com a história do encontro entre Yennefer e Geralt nos contos. origens.

Teremos que ver a precisão do arquivo Lado lendário De Assassin’s Creed Mirage: Pode ser o fulcro da trama ou apenas um plugin que decora o jogo e lhe dá um estilo próprio.

Entre as outras inovações reveladas pela Ubisoft, parece que Assassin’s Creed Mirage pretende sugerir um jogo de parkour semelhante ao Unity.