Twitch tem um enorme problema com abuso sexual infantil, de acordo com uma nova investigação – Nerd4.life

Análise de repórteres de jornais Milhares de contas que se ligam sistematicamente a transmissões ao vivo de crianças ou pré-adolescentes. São mais de 279 mil contas, uma magnitude que torna o fenômeno bem dimensionado.



O Twitch não proíbe transmissões para adolescentes e, muitas vezes, também para crianças, que transmitem para a plataforma todos os dias fazendo todos os tipos de shows ao vivo. Assim se formou um real rede de exploração sexual infantil Ele constantemente identifica, categoriza e segue streamers muito jovens, usando o chat para pressioná-los a se comunicar fora da plataforma e mostrar suas casas, com detalhes que podem permitir que sejam identificados.

Eles manipulam crianças de oito anos às vezes, ameaçam e até chantageiam. A Bloomberg descobriu que isso acontece regularmente e que você nem precisa se esforçar muito para encontrá-los.

Como mencionado anteriormente, o principal problema é que o Twitch não faz nada para combater esse fenômeno e, de fato, para maximizar os lucros, ele não oferece as formas padrão de controle em outras plataformas sociais, como YouTube-Live, TikTok-Live e Facebook- Por exemplo, não exige que uma conta com número mínimo de seguidores viva diretamente de dispositivos móveis, regra expressamente elaborada para evitar determinadas situações. Ao contrário do YouTube, qualquer pessoa no Twitch pode criar um perfil nova conta (Muitas vezes, pule a verificação de e-mail ou telefone) e comece a transmitir. Os jovens sabem disso e tiram proveito disso o tempo todo, contornando proibições e outras medidas completamente ineficazes.

Além disso, de acordo com a investigação, o Twitch não desenvolveu uma seção de confiança e segurança adequada ao crescimento exponencial da plataforma nos últimos anos, com o sistema priorizando denúncias em grupo e não verificando denúncias individuais, mesmo que estejam relacionadas a palavras-chave como “pré- adolescentes”, “crianças” ou Like. O resultado é que atos predatórios contra menores acontecem tanto todos os dias que não há como atrair a atenção da moderação usando as ferramentas que o Twitch disponibiliza.

Bloomberg conta especificamente o que aconteceu durante a transmissão ao vivo: era final de maio e um espectador pediu que a menor tirasse a calcinha. Ela se recusou, dizendo que não iria porque eles já haviam suspendido uma de suas três contas. O espectador, que está seguindo principalmente garotas no Twitch, respondeu que, mesmo que estivesse, ele poderia facilmente recuperar uma conta. Mais tarde, a garotinha levantou a blusa.

Em suma, a situação é realmente séria e, como sempre, o Twitch parece preguiçoso para certos problemas, não fazendo nada contra eles até que reclamações públicas e protestos oficiais cheguem.