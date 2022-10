Com este truque é muito simples

Você tem conversas que, por um motivo ou outro, deseja ocultar ou até desaparecer do seu smartphone? Existe um truque simples e eficaz, aqui estão todos os detalhes

Este é sem dúvida um dos temas mais recorrentes nos últimos anos relacionado à privacidade. É uma boa ideia manter seus dados pessoais protegidos, especialmente por causa dos alarmes que continuam aparecendo. Tentativas de phishing, malware e campanhas de hackers E muito mais, todos os elementos que são nada menos que perturbadores.

Mas você tem que ter muito cuidado com Os chamados “espiões” Você pode conhecê-la na vida real, a capacidade de espiar em seus telefones e acessar bate-papos privados e outras informações confidenciais. Você sabia que existe um arquivo Maquiagem muito confortável Para ocultar conversas que você não quer ver ao seu redor imediatamente?

Como fazer as conversas desaparecerem, existe um truque simples e eficaz

Se você quiser imediatamente fazer as conversas desaparecerem do seu telefone, Para torná-lo inacessível para outras pessoas, saiba que existe uma maneira simples e eficaz de ocultá-lo o mais rápido possível. Você terá que aplicar Como ocultar aplicativos. Portanto, estamos falando de software real, não de conteúdo. Ao fazer isso, o aplicativo ainda estará oculto dentro do seu telefone, mas ainda será instalado. Um pequeno passo para evitar o tédio e o incômodo Vá para desinstalar o programa.

Para proceder imediatamente de Android, existem duas maneiras. O primeiro é simplesmente subir Configurações e privacidade e, em seguida, oculte os aplicativos. Uma lista completa de todos os programas instalados aparecerá, na qual você pode escolher e ativá-los ou desativá-los. Ao fazer isso, você terá que inserir um código secreto e pessoal para prosseguir com o desbloqueio. Por outro lado, se você decidir tornar o aplicativo visível novamente, basta abrir o discador do telefone e digitar o código escolhido usando o teclado. Digite o último númerovocê verá – como por mágica – todos os aplicativos ocultos estarão visíveis na página inicial.

Há outro aspecto interessante nesse sentido. digitando o código, Os aplicativos ficarão visíveis novamenteEu sou apenas temporário. Depois de terminar de usá-lo, tudo voltará a ser invisível. Assim, você pode ter certeza de que golpistas e bisbilhoteiros não estão verificando suas coisas, caso você esqueça Redefina os aplicativos selecionados para invisíveis.