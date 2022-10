Piaggio Ciao retorna: a “nova” versão pode ser conduzida sem capacete e sem seguro

A scooter mais famosa do século 20 em todo o belo país está prestes a retornar. Na verdade, você pode comprá-lo online e o melhor é que você não precisará de nenhum tipo de licença para dirigi-lo. No entanto, não foi Biagio quem o construiu desta vez!

Apesar de não ser produzida desde 2006, a motocicleta Piaggio Ciao ainda está por aí Uma das scooters mais famosas O que eles viram na Itália: a scooter por excelência, tão difundida no centro como nos subúrbios que uniu milhões de italianos em um caso de amor tão longo que agora pode ser repetido novamente. Veja como tornar seu próprio Piaggio ambiental também disponível para pessoas não licenciadas.

Quarenta bons anos

A casa italiana tem orgulho de Biagio Muitos ícones Em sua lista histórica verdadeiramente impressionante: uma Vespa clássica da qual você pode se orgulhar Mais imitação e plágio De qualquer outra motocicleta europeia aos macacos históricos que acompanham vendedores de frutas, agricultores e trabalhadores nas estradas e curvas da Itália há décadas. No entanto, não seria correto não mencionar outra motocicleta muito popular produzida pela casa mais famosa do belo país.

Se você cresceu nos anos 70, pode não ter visto antes Olá BiagioA lendária scooter que antes mesmo da Liberty e da Nova Vespa era o meio de transporte Mais barato e popular de todos os italianos. Esta moto entrou em produção em 1967 e destacou-se por mais de quarenta anos devido à sua simplicidade mecânica: era essencialmente um quadro de dois tempos por dentro.

contando

Durante anos, os fãs esperaram por Hello De volta à produção Mas infelizmente, por enquanto, isso ainda é uma utopia, já que a casa italiana tem muitos outros planos. No entanto, outra empresa italiana teve uma ótima ideia para permitir que os proprietários desta bicicleta atualizassem seus carros de duas rodas favoritos. E não é como comprar um novo projetado do zero, mas é melhor que nada.

A empresa de que estamos falando chama-se Itália Umbra É uma empresa que lida com remessas de energia elétrica, setor a partir de agosto – data de lançamento de uma importante sentença – com certeza muito frutífero. Para aproveitar este produto, você precisa da Hello, não importa em que ano ou em que circunstâncias. Com um custo de cerca de 3.000 euros, os engenheiros cuidarão de tudo para você.

Você dirige como quiser

A Ciao modificada pela casa italiana se tornou uma e-bike muito boa. Converter uma motocicleta histórica pode parecer uma má ideia, mas Ouça os benefíciosSem gastos no posto de gasolina, principalmente em um momento terrível como esse, sem desgaste do motor de combustão interna e acima de tudo, agora você terá a possibilidade de dirigir o patinete mesmo que sua habilitação expire ou você nunca a pegue!

Para e-bikes de acordo com a lei italiana Não há necessidade mesmo Matrícula e seguro. Praticamente falando, a maneira perfeita de se locomover pela cidade ou ir trabalhar com despesas modestas. Perguntamos o que os fãs fervorosos do modelo pensarão? Certamente alguns considerarão a conversão uma blasfêmia. Mas É uma maneira legal Para dar vida a uma scooter tão famosa e histórica.