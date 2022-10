Return to Monkey Island é o jogo do mês de setembro de 2022

Return to Monkey Island foi o vencedor nas enquetes e enquetes inaugurais, levando o título do jogo em setembro de 2022.

O final do verão e o início do outono levaram a um mês muito intenso do ponto de vista dos lançamentos de videogames, mas a eleição de Jogo do mês de setembro de 2022 Ele deu um resultado bastante claro, tanto em relação à equipe editorial quanto aos leitores do Multiplayer.it: De volta à Ilha dos Macacos. Não poderia ser de outra forma, de fato: não estamos falando aqui de um remake tardio ou restauração da série confiada a algum desconhecido, mas a verdadeira sequência de Monkey Island pelos mesmos autores dos dois capítulos originais e, portanto, praticamente o evento que estava previsto há trinta anos, o que automaticamente o torna o jogo do mês e ainda mais se você já é jogador há algum tempo. Não se pode dizer que não houve competição e, por outro lado, é possível que nem todos estejam interessados ​​em uma aventura gráfica de apontar e clicar realmente antiga (embora isso possa ser uma espécie de sacrilégio), então o resultado não é totalmente claro já que há jogos de destaque do mês, mas estamos felizes em ver o novo trabalho de Ron Gilbert e Dave Grossman conquistando a todos, depois de ser eleito como o jogo mais esperado de setembro. De qualquer forma, já foi um mês muito rico, o que mostra mais uma vez como o mercado está definitivamente em uma posição animada, apesar do caos de atrasos e a organização do trabalho ainda não acabou. Entre retornos históricos, simulações luxuosas, sequências importantes e excelentes jogos indie, vamos ver como foi essa eleição para o jogo do mês que acabou de terminar.

Seleção do conselho editorial

Splatoon 3 está entre os jogos mais populares em setembro de 2022 votação interna para Multiplayer.it . Editores Ele voltou com uma pontuação esmagadora, com Return to Monkey Island sendo considerado o Jogo do Mês de setembro de 2022 com uma diferença significativa dos demais concorrentes. O sistema de votação baseado em pontos também permitiu que outros jogos fossem aclamados, mas se fosse uma opção, o jogo da LucasFilm Games e da Devolver Digital provavelmente deixaria qualquer outra pessoa fora da tendência. A nova aventura gráfica de Guybrush Threepwood traz para as telas um pouco mais do que esperávamos há anos e talvez mais, na frente narrativa, mesmo que os quebra-cabeças pareçam um pouco menos luminosos do que os da época, ou simplesmente mais. O impacto deste jogo provavelmente será mínimo agora. De uma forma ou de outra, estamos todos completamente satisfeitos com o novo trabalho de Ron Gilbert e seus colaboradores, que ganhou facilmente o título do mês. Para encontrar o vice-campeão, é preciso descer bastante em termos de pontuação: com uma enorme lacuna, encontramos Splatoon 3 em segundo lugar, confirmando a paixão de grande parte da equipe editorial pela série Nintendo. O novo capítulo do jogo de tiro mais colorido do mundo é um desenvolvimento linear dos capítulos anteriores, então a qualidade é garantida pela já excelente base integrada e os resultados só podem ser positivos.

Com base, a versão completa está finalmente disponível O terceiro é mais complexo de gerenciar: está praticamente longe do segundo, só para mostrar como o primeiro ocupou praticamente qualquer espaço para os outros, mas oferece três jogos com igual mérito: Gerda: A Flame in Winter e The Last of Us Parte um. A primeira é a excelente experiência de sobrevivência de Obsidian, que finalmente apareceu como um jogo completo e fantástico, a segunda é uma aventura com um marco histórico que fala sobre a ocupação nazista na Dinamarca e suas consequências para a população, e a terceira é a conhecido remake do famoso jogo Naughty Dog, tudo ambientado no terceiro da plataforma.