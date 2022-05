Compatibilidade com versões anteriores do PS5 do PS1, PS2, PSP não satisfaz a Digital Foundry – Nerd4.life

fundição digital Faça um teste completo sobre Jogos PS1, PS2 e PSP dentro Compatibilidade com versões anteriores oferecida no PS4 e PS5 Com uma nova assinatura PS Plus Premium com resultados que É insatisfatóriotambém neste caso.

Já vimos uma certa rejeição por parte do ElAnalistaDeBits também, mas neste caso a análise é mais aprofundada, como de costume para o Digital Foundry. De qualquer forma, de acordo com a coluna britânica, a compatibilidade com versões anteriores do PS5 e PS4 “não é boa o suficiente”. A boa notícia é que o emulador PS1 usado não é o mesmo que o infame PlayStation Classic e é mais avançado, mas compartilha uma ampla gama de problemas com ele.

Quanto ao problema 50Hz em O Digital Foundry também é usado em jogos NTSC, e diz que a solução não é comum em todos os jogos, mas na maioria das vezes é. Curiosamente, os primeiros shows da Sony estão todos rodando a 50Hz agora. Quanto ao Ape Escape, por exemplo, curiosamente, ele possui vídeos de 30fps, com diferentes problemas de taxa de quadros, quando na verdade a jogabilidade é de 25fps.

o Gagueira constante e taxa de quadros inconsistente Isso decorre da necessidade de exibir o código de 50Hz em um gabinete de 60Hz disponível para o PS5, mas a situação não melhora mesmo escolhendo 50Hz como saída do console, já que a desaceleração geral ainda é evidente. Mesmo Wild Arms, Jumping Flash, Kurushi, the Two Worms e Everybody’s Golf estão disponíveis apenas na versão PAL de 50Hz, apesar de ser uma programação asiática do PS Plus, enquanto Tekken 2 e Mr Driller estranhamente vão para 60Hz Parece muito melhor.

Quanto ao Precisão, nos jogos clássicos de PS5 ele passa por um upgrade para 192×1440, o que resulta em polígonos e texturas mais definidos, mas de acordo com a Digital Foundry, há problemas em termos de resolução sub-pixel, relacionados à falta de precisão nas operações de ponto flutuante . O resultado é o tipo de inconsistência típica dos jogos PS1, com modelos 3D instáveis ​​tendo um efeito que talvez seja ainda pior com resolução aumentada.

i. opções filtros Pouco convincente, comparado a outros emuladores ou máquinas de replay dedicadas: Default e Modern são muito semelhantes, o último aumenta o contraste resultando em uma imagem mais escura, enquanto o Retro Classic oferece um filtro de varredura com boa aparência, mesmo que não esteja perfeitamente alinhado com uma grade Pixels efetivos , tornando-o mais primitivo do que as soluções personalizadas vistas, por exemplo, no RetroTink 5x Pro.

Opçõesdimensões equilibradas Desperte suspeitas: A opção padrão para uma entrada simples 4:3 em uma janela 16:9 funciona bem, mas as outras opções (1:1 e pixel quadrado) introduzem distorções, comprimindo a imagem em escala incorreta. De acordo com o título, essas opções parecem ter sido incluídas sem uma compreensão precisa do impacto que deveriam ter.

Quanto à emulação de PSP, esta não tem um problema de 50Hz, é claro, mas tem outros problemas. Em particular, à medida que a resolução é aumentada dos 480×272 originais para 1080p, os elementos 2D aparecem filtrados e desfocados. Além disso, é estranho que o PSP tenha os mesmos filtros que o PS1 incluindo scanlines, o que é bastante estranho considerando que o console original tinha um LCD e não um CRT, então essas linhas não fazem sentido. Também não adiciona opções de proporção tiradas do PS1, considerando que a tela original já era 16:9.

Quanto à emulação PS2, é basicamente a mesma vista no PS2 Classic no PS5, com resolução aumentada e alguns problemas permanecem inalterados em relação à emulação que vimos anteriormente.