Desenvolvedores explicam o porquê – Nerd4.life

Atirador de Elite 5 Não publicado, na versão PC, emLoja de jogos épicos, mas chegou ao Steam e à Windows Store. Agora, os desenvolvedores pediram desculpas e explicaram o que está acontecendo.

Esta rebelião foi lançada Publicidade Para o VGC: “Devido a circunstâncias além do nosso controle, Sniper Elite 5 não foi lançado na Epic Store no lançamento, mas será lançado nessa plataforma no futuro. Pedimos desculpas por qualquer inconveniente.” De fato, no momento, o Sniper Elite 5 está classificado como “Em breve”, mas não há uma data exata.



Atirador de Elite 5

Se você reproduzir um arquivo Pedido antecipado Através da Epic Games Store, você deve receber uma compensação. Se não, por favor Peça ajuda neste endereço. Isso é indicado no site de suporte do Sniper Elite 5.

Por fim, deixamos a nossa análise, na qual afirmamos que “Sniper Elite 5 é provavelmente o melhor episódio da série Rebellion, mas cinco anos no capítulo anterior era um projeto para esperar melhorias mais substanciais em comparação com algumas tirolesas ., capacidade de escalada cromada e recarga Ativação e aprimoramento de habilidades. A fórmula é de fato a mesma de sempre, mas os problemas de brincar com armas de fogo permaneceram além do problema da distância e da marcada formação de madeira de movimentos e interações de personagens, que trai a natureza arcaica de um setor técnico incapaz de competir com o que o mercado oferece no momento”.