Anunciando o novo modelo com trailer – Nerd4.life

A Microsoft anunciou um novo modelo Do console de elite com Núcleo Xbox Elite Controller Series 2o herói da história Exibir trailer Os que você vê acima representam a nova oferta em termos de consoles Xbox “Pro” oficiais.

Aparentemente, este não é realmente um novo passo evolutivo para o Xbox Series X | S e Xbox One: O Core é na verdade uma variante diferente do Xbox Elite Controller Series 2, então tecnologicamente não muda muito, mas tem algumas diferenças em termos de estética e funcionalidade, além de um nível mais baixo preço Esperado, pelo menos inicialmente.

O novo Xbox Elite Controller Series 2 Core será lançado por US $ 129,99 em comparação com US $ 179,99 para o Elite Series 2 padrão, mas com muito mais Acessórios Abaixo está o último, que pode ser adquirido separadamente.



Xbox Elite Controller Series 2, diferenças de equipamento entre padrão e básico

Dentro do modelo básico, há apenas um cabo de carregamento USB-C e uma ferramenta para ajustar o movimento dos analógicos.

Em última análise, diferentes bastões sobressalentes, diferentes miras direcionais e alavancas traseiras de diferentes tipos podem ser adquiridos em um pacote separado. Outro elemento de grande importância é o fato de que o Elite Series 2 Core será fornecido dentroLaboratório de design do Xbox A partir deste outono.

Isso significa que será possível projetar seu próprio console Xbox, em termos de cor, tipo de materiais e garras, mesmo começando com a base do console Xbox Elite Series 2 e não apenas o console padrão, aguardando mais informações sobre o lançamento desta nova iniciativa.