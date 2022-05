STALKER 2 é reiniciado, o desenvolvimento é retomado após a interrupção da guerra na Ucrânia – Nerd4.life

Perseguidor 2: O Coração de Chernobyl Retomando seu curso, a equipe do GSC Game World confirmou, segundo relatos do site polonês Gary Online, que O jogo foi retomado Após rescisão forçada por guerra na ucrânia.

De fato, lembramos que a equipe de desenvolvimento em questão é ucraniana e está sediada perto de Kiev, o que afetou claramente o negócio: após o atraso com a nova data de lançamento informada em janeiro passado, a GSC Game World informou que o desenvolvimento foi interrompido nas etapas mais importantes do a guerra na Ucrânia , para garantir a segurança dos desenvolvedores.

No entanto, neste momento, o trabalho parece ter retomado, a julgar pelo que a própria equipe relatou em seu canal Discord: Ao responder a uma pergunta sobre como a equipe está se saindo e se o desenvolvimento está em andamento, Resposta do GSC Game World “Continuar”. A confirmação adicional do desbloqueio do modo também é precisamente o fato de o canal Discord ter sido reativado, após um período em que cessou essencialmente suas atividades.

Obviamente não sabemos se Data de saída De STALKER 2: Heart of Chornobyl pode ser respeitado e, dada a situação que ainda está acontecendo na Ucrânia, é muito provável que o jogo seja adiado novamente em conexão com a data de 8 de dezembro de 2022 informada anteriormente, mas algumas atualizações em esta consideração poderia chegar através de L’Galeria Xbox e Bethesda agendada para 12 de junho de 2022, dada a parceria com a Microsoft no projeto.

Entre as novas informações, os desenvolvedores também relataram planos de propor diversos Níveis de dificuldade Para adaptar o STALKER 2 a diferentes tipos de usuários: “Prepararemos configurações de dificuldade suficientes para que os jogadores possam encontrar o nível certo de desafio para eles. Também haverá algo para os especialistas realmente hardcore.”

Como vimos, o jogo foi recentemente renomeado “Chornobyl” para refletir a ortografia ucraniana.