É por isso que os lançamentos de PS4 e Xbox One foram cancelados – Nerd4.life

Durante o AMA (abreviação de Ask Me Anything) no servidor oficial do Discord para Cavaleiros de Gothama Produtora Executiva Fleur Marti deixou claro que eu Motivos por trás da decisão Excluir versões de PS4 e Xbox One do jogo, que chegará apenas ao PS5 e Xbox Series X | S e PC.

Gotham Knights foi anunciado originalmente no verão de 2020 para plataformas atuais e legadas. No entanto, há algumas semanas, em conjunto com a publicação do vídeo de gameplay estrelado por Asa Noturna e Capuz Vermelho, a WB Games revelou que o jogo não chegará mais ao PS4 e Xbox One.

O ex-produtor executivo da WB Games Montreal explicou que adaptar o jogo para os consoles mais antigos e da geração atual teria impedido a equipe de acessar Espero que o nível de qualidadeDaí a dolorosa decisão de cancelar as versões PS4 e Xbox One.



Cavaleiros de Gotham

“Dado o tamanho e o escopo de Gotham Knight, tivemos que priorizar e focar nossos esforços em trazer o jogo a um nível de qualidade satisfatório para a geração atual.disse Marty.

“Entendemos totalmente que isso é irritante para os jogadores que ainda não possuem um console da geração atual e, acredite, não tomamos essa decisão de ânimo leve, mas, no final das contas, queríamos nos concentrar em fazer um jogo do qual possamos realmente nos orgulhar.”

Antes de partir, lembramos que Gotham Knights estará disponível a partir de 25 de outubro. Para ficar neste tópico, descobrimos recentemente que o jogo não suportará dublagem e legendas em russo, enquanto alguns dias atrás os desenvolvedores responderam às críticas sobre Batgirl e sua obstrução.