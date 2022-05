PlayStation State of Play, esta é a lista de revelação? Muitas dúvidas sobre o último vazamento

À medida que as expectativas da comunidade PS4 e PS5 crescem para PlayStation State of Play em 2 de junhoO leaker se posicionou nas redes sociais sobre o que, segundo ele, será a lista de anúncios do importante evento midiático organizado pela Sony.

O autor desta nova leva de rumores sobre o próximo programa preparado pela SIE é o utilizador conhecido nas redes sociais como “Xbox_Series_XS”, um leaker que, pela descrição da sua conta, refere o carácter lúdico e sarcástico De seus posts sobre o tema dos jogos.

Na lista compartilhada por designers internos, encontramos alguns dos jogos mais esperados pelos jogadores de PS4 e PlayStation 5, como Cats Adventure. dispersoRPG de mundo aberto prepúcio ou barulhento Remake de Resident Evil 4. A lista preparada pelo leaker inclui também a versão PS VR 2 do COD Modern Warfare 2Trailer de Daemonium, vídeo e primeiro trailer do jogo Avatar Fronteiras de Pandora.

Projeto destruído – anúncio de trailer

Stray – Trailer definitivo

Street Fighter 6 – Trailer Final

Projeto Eve – Trailer

Forspoken – História do trailer

The Little Devil Is Inside – Trailer de jogabilidade

Tchia – História do trailer

PlayStation VR2 – Vídeo panorâmico

Call of Duty Modern Warfare 2 + Edição PS VR2 – Anúncio Anúncio

Resident Evil Village: Atualização Last Hope + Edição PS VR2 – Demo de jogabilidade

Avatar Frontiers of Pandora + Edição PS VR2 – Game Show

Daemonium + PS VR2 Edition – Trailer

Resident Evil 4 – Teaser Trailer

Quanto às muitas incertezas decorrentes do caráter irônico das mensagens geralmente compartilhadas pelo vazador, questões mais críticas surgem nesse grupo relacionadas, por exemplo, ao número suspeitosamente grande de videogames da Capcom ou à existência de títulos, como no Caso de Tchia foi recentemente adiado para 2023 Completo com novo vídeo de jogo.

Não como neste caso, por isso convidamos nossos leitores a tomarem esse tipo de falsa indiscrição com cautela, independentemente da ressonância midiática e da popularidade social gerada pelos vazamentos em questão.