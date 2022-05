Square Enix revela que o estilo HD-2D é realmente mais caro do que pensamos – Nerd4.life

Square Enixnos últimos anos, trouxe ao mundo uma série de jogos com um novo estilo gráfico, chamado pela empresa HD-2D. É uma mistura de pixel art e 3D, com efeitos gráficos e de iluminação de vários tipos. É muito popular entre os fãs, que o veem como uma maneira moderna de trazer gráficos retrô. Também pode parecer um estilo gráfico muito fácil de fazer e barato. Na verdade, este não é o caso.

Falando ao 4Gamer, de acordo com a tradução da Nintendo Everything, Produtor de Estratégia Triângulo – Tomoya Asano – Explique a situação. A revista perguntou a Asano por que os jogos indie não começaram a copiar esse estilo gráfico. O desenvolvedor então disse: “Talvez seja importante notar que custa mais do que você pensa. Nesse sentido, é uma boa escolha para os jogos que a Square Enix quer publicar.



viver para viver

O HD-2D obviamente não custa um jogo com gráficos realistas (pense em Final Fantasy 7 Remake para ficar dentro do alcance da Square Enix), mas você não deve pensar que é um estilo rápido e fácil de fazer.

A Square Enix continuará a produzir jogos HD-2D, como Live a Live. Nesse sentido, Asano usa este jogo para explicar como os gráficos HD-2D não têm um estilo único e também podem ser adequados dependendo da configuração. “A forma como ele se expressa muda de título para título, então o estilo HD-2D será um pouco diferente a cada vez. Com Live a Live, por exemplo, a atmosfera da seção pré-histórica será diferente daquela da ficção científica. Nosso as possibilidades de expressão aumentaram. Obrigado pelas novas ideias.”