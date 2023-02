5 jogos e “metade” que sairão do catálogo em 16 de fevereiro de 2023 – Multiplayer.it

Enquanto isso, aguardamos para saber as próximas novidades que chegarão aos nossos assinantes Passe de jogo para PC e XboxHoje, a Microsoft atualizou o aplicativo de serviço, revelando isso 5 jogos e meio sairão do catálogo o próximo 16 de fevereiro de 2023. Aqui você encontrará uma lista completa:

Recompilado – PC, Xbox Series X | S e a nuvem

Skul: The Hero Slayer – PC, Xbox Series X | S, Xbox One e Nuvem

Os Últimos Filhos da Terra e Cajado do Destino – PC e Xbox Series X | S, Xbox One e nuvem

Besiege (visualização do jogo) – PC, Xbox Series X | S, Xbox One e Nuvem

CrossfireX – Inicialização do gatilho – Xbox Series X | S, Xbox One e nuvem

Infernax – PC, Xbox Series X | S, Xbox One e nuvem

Entre os jogos anunciados para lançamento também estãoCatalisador de processos da CrossfireX, que é apenas a primeira parte da campanha de tiro pago e atualmente está disponível sem custo adicional para assinantes do GamePass. Daí os “cinco jogos e meio”.



Crossfire X

Todos os jogos acima, como de costume, poderão ser adquiridos com uma extensão 20% de desconto no preço (exceto para as ofertas mais vantajosas da Xbox Store) nos dias que antecedem a remoção do PC e do Xbox Game Pass, que lembramos que será definido para 16 de fevereiro de 2023. Sempre uma opção bem-vinda se você estiver disposto a continuar usando de um ou mais títulos mesmo depois de já não estarem disponíveis Através do catálogo do serviço.

Em vez disso, estamos esperando para ver quais outros jogos chegarão em fevereiro de 2023. No momento, quatro já estão confirmados, incluindo o tão aguardado Atomic Heart.