Relógios, Chanel procura as estrelas: aqui estão as novas Musas

Na campanha J12, Chanel reúne uma coleção excepcional de Musas. A icônica casa parisiense literalmente perseguiu as estrelas mais queridas de Hollywood, convidando-as a exibir seu único relógio.

“É tudo sobre os segundos”: Este é o tópico principal do novo tópico campanha da Chanel assinada Apresentar o novo J12, uma inovação simbólica da criatividade relojoeira elegante casa de moda francesa. E apenas os pulsos mais exigentes podem mostrar ao mundo um relógio tão amado. Eles são esses deuses Os rostos mais famosos da tela grandeMusa que Chanel escolheu para poder enumerar e representar todos os requintes típicos da casa.

Escolha de estrelas de Hollywood como Embaixadores da marca Eles trocam 12 perguntas e muitas respostas, contando os momentos mais decisivos de suas vidas. O que emerge são histórias íntimas pontuadas pelos segundos mais importantes.

J12: O relógio e sua vitalidade

Diálogos sobre a inexorável passagem do tempo e aquele momento que pode mudar sua vida. Penélope Cruz, Margot Robbie, Ali MacGraw e Chu XunSão as estrelas excepcionais da campanha recém-lançada pela Chanel que confirma o inacreditável tentação de suas criações.

E enquanto houver um arquivo Chanel pensa Os diálogos são trocados intercalados com insinuações mútuas, o verdadeiro protagonista da mancha no pulso ostenta: icônico J12.

Mostrado em sua versão 33mm, feito com materiais clássicos de J12antes de tudo cerâmica, em cores primárias de preto e branco. O relógio mais longo da Chanel É produzido pelas mãos hábeis do fabricante suíço Kenissi, de propriedade da casa francesa. precisamente de alta resistência, a hora É equipado com um movimento de corda automática Calibre 12.2.

Enfatizando o evocativo preto e branco das entrevistas nos filmes de Chanel, o tema escolhido é também o mesmo das campanhas recentes: já por ocasião do 20º aniversário do filme. J12, O conceito expresso foi que “É tudo sobre os segundos”Então a escolha da heroína excepcional recaiu sobre Lily-Rose Depp, que contou sua história, como nesta última produção, e deixou para si pequenas e íntimas lembranças, entremeadas pelas preciosas mãos derelógio em destaqueassim como o último Chanel pensa.