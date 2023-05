O Xbox Game Pass está “prejudicando as vendas”, de acordo com o cofundador do estúdio Somerville

Dino Batey, cofundador da Jumpship e autor SomervilleDe acordo Xbox Game Pass “prejudica as vendasPara começar, o estúdio lançou Somerville para Xbox e PC no ano passado e está incluído no catálogo de serviços da Microsoft desde o seu lançamento, então suas declarações têm algum peso.

A proposta de valor do Xbox Game Pass está aí para todos verem. Você pode gostar ou não do modelo de assinatura ou pode estar mais ou menos interessado nos jogos incluídos, mas não há como negar que ainda estamos falando de um catálogo massivo e em constante expansão com Triple A, Double A , e títulos independentes a um preço mensal acessível. Um ponto em torno do qual há muito debate é se o serviço é ou não útil vendas tradicionais.

A esse respeito, Patti disse que eles fizeram um “bom acordo com a Microsoft” para incluir Somerville no Game Pass, mas isso em sua opinião também teve um efeito negativo nas vendas do jogo. Acrescentou que preferia um modelo de negócios tradicionalportanto, sem assinaturas como Game Pass, DLC pós-lançamento ou estruturas de serviço ao vivo de dinheiro grátis para jogar ao longo do tempo.

“Fizemos um bom negócio”, disse Bati em entrevista ao Videogames.si. “Também acho que o Game Pass está prejudicando as vendas. Porque muitas pessoas começam o jogo, experimentam, mas não investem. E se eles não gostarem dos primeiros 10 minutos? É isso. Acho que o Game Pass está ok. Não meu favorito Prefiro o premium antigo, em que vendo o jogo com base em alguns vídeos e fotos e ganho $ 30. Você não precisa desembolsar mais dinheiro depois.

Mesmo a Microsoft em documentos enviados ao CMA britânico relacionados à aquisição da Activision Blizzard admitiu que o Xbox Game Pass quebra as vendas tradicionais de jogos incluídos em sua assinatura, mas, por outro lado, os editores e desenvolvedores participantes recebem despesas O que deve compensar a receita de possíveis cópias não vendidas.