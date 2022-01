O jogo PlayStation mais vendido de 2021 agora é exclusivo do Xbox

Com o último movimento demonstrativo da Activision Blizzard, pode haver um sério problema com um dos jogos mais vendidos do PlayStation que corre o risco de se tornar um exclusivo do Xbox.

Com o momento de aplausos da conta do Twitter de Mat Piscatella do NPD, chegam os dados sobre os jogadores americanos. Em particular 10 melhores e os 20 melhores jogos mais Vendido Para o console principal da Sony. Quer saber quem está no topo da lista? E acima de tudo você quer rir?

No topo da lista de jogos mais vendidos nos Estados Unidos para o console PlayStation: Call of Duty Vanguard. Activision Blizzard. E se você percorrer o top 20, por exemplo, há outros dois jogos E mais uma vez títulos da série Call of Duty, que estão classificados no ranking o terceiro e tudo dezesseis Lugar. Então a questão agora surge espontaneamente.

O Xbox comprou a Activision Blizzard para quê, e nossos colegas da Kotaku fizeram cálculos para nós, que é igual ao PIB de Luxemburgo: O que acontecerá com Call of Duty? Será que se tornará um exclusivo do Xbox? talvez em tempo exclusivo?

Quanto ao Call of Duty, parece que é hora de se tornar um exclusivo do Xbox

Apesar de todos os seus altos e baixos, Call of Duty e os números publicados por Mat Piscatella confirmam, ainda é uma das séries mais jogadas. Call of Duty Vanguard não está apenas no top 10 e top 20 dos jogos de console Play Station Mas também é claro que lidera o ranking dos jogos mais vendidos por plataforma X-Box.

De fato, mesmo que você dê uma olhada no top 20 de dezembro de 2021 para Xbox, o primeiro e o segundo lugares são ocupados por Vanguard e guerra fria negra Enquanto guerra moderna O ano de 2019 se aproxima do décimo lugar no ranking.

Esses mesmos jogos também são encontrados nos gráficos da plataforma da Sony. O acordo sob o qual a Activision Blizzard se transformou em outra joia na coroa de Phil Spencer não foi divulgado em todos os seus detalhes, mesmo que imaginemos que será semelhante ao estipulado na compra do Xbox. Zinemax. Então o problema final é gerado exclusividade dos produtos. Uma declaração muito vaga foi feita sobre o futuro, mas muitos detalhes estão faltando. E neste ponto o Sony PlayStation vibra.