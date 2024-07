Zenless Zone Zero comemora 50 milhões de downloads com bônus para jogadores, então vamos ver como você chega lá

Área zero de Zenlis – O novo jogo gratuito da HoYoverse, Genshin Impact – revelado Número de downloads Obtido desde o lançamento, ou seja, desde 4 de julho. Vamos falar sobre mais 50 milhões Eles são compartilhados em todas as plataformas, como PS5, PC e dispositivos móveis.

Zenless Zone Zero recompensa os jogadores por suas conquistas

Através da conta oficial do videogame, a conta oficial do videogame revelou o resultado e agradeceu aos jogadores, indicando que agora daria 1600 unidades multicoloridas Como presente de boas-vindas: você terá acesso a esta moeda por e-mail no jogo em 24 horas. No entanto, você só conseguirá se atingir o nível Inter-Knot. 1 (ou superior) antes do lançamento do Zenless Zone Zero versão 1.1.

A equipe também escreve: “Desde o início dos testes beta fechados do Zenless Zone Zero,… Feedback do agente [ndr, i giocatori] Sempre foi a principal prioridade da equipe de desenvolvimento. “Ouviremos e registraremos os conselhos valiosos de cada agente e continuaremos ativamente a melhorar e desenvolver todos os aspectos do jogo.”

“Em atualizações futuras, continuaremos melhorando aspectos como Desempenho do jogo. Enquanto nos preparamos para o lançamento oficial do jogo, também temos trabalhado arduamente no desenvolvimento da versão para jogos em nuvem do Zenless Zone Zero. Num futuro próximo, esperamos que os revendedores possam desfrutar do Novo Eridu em mais ambientes.”

“Fornecer uma melhor experiência de jogo para todos os agentes sempre foi a visão e o objetivo da equipe de desenvolvimento e continuará sendo uma meta de longo prazo que entregaremos Atualizações regulares Sobre melhorias e progressos feitos através de atualizações futuras para a equipe de desenvolvimento. Continuaremos nos esforçando para garantir que cada agente possa criar melhores lembranças em New Eridu.

Finalmente, veja quanto o Zenless Zone Zero ganhou em 24 horas.