Como ativar o modo de navegação anônima no WhatsApp sem ser notado?

Whatsapp Ainda é o aplicativo de mensagens instantâneas mais popular do mundo. Mas há quem acredite que sua popularidade e funções são claras Ameaça à privacidadeou você simplesmente deseja ter conversas improvisadas, que não são memorizadas e memorizadas.

Existe uma maneira de ativar o que poderia ser chamado de “Modo de navegação anônima no WhatsApp“, que leva a privacidade no aplicativo de mensagens a níveis muito elevados, na máxima extensão possível.

Como ativar o modo de navegação anônima no WhatsApp

Para atingir o objetivo de maior privacidade ao usar o WhatsApp, devem ser seguidos os seguintes passos:

Acesse o menu do aplicativo e selecione a opção “Configurações”;

Acesse a seção “Privacidade”;

Depois de abrir a seção, você encontrará várias opções que podem ser alteradas com base em suas preocupações com privacidade.

Visto pela última vez on-line



Aqui você pode escolher quem pode ver quando você esteve online pela última vez. Você pode configurar o aplicativo para que apenas seus contatos ou apenas alguns deles saibam disso.



Da mesma forma, você também pode desativar completamente a opção e não deixar ninguém saber quando foi a última vez que você usou o WhatsApp.

foto pessoal



Você também pode editar seu WhatsApp para restringir o acesso de pessoas que podem ver sua foto de perfil. Você pode dar permissão aos seus contatos, a alguns deles ou a nenhum deles. A mesma opção pode ser aplicada às informações do seu perfil.

estado



Se você não se importa que todos vejam o que você posta em seus status, você pode excluir aqueles que deseja dessa lista. Da mesma forma, você também pode configurar o aplicativo para que apenas um grupo seleto de pessoas (que você decidir) possa ver suas postagens.

Ler recibos



Se você não se importa com o fato de outras pessoas saberem quando você leu suas mensagens para elas, você pode desativar a verificação dupla de confirmação azul. Lembre-se de que, ao fazer isso, você não poderá saber quando outras pessoas leram suas mensagens.

Passando mensagens



Se você não deseja que suas conversas fiquem armazenadas indefinidamente no seu telefone ou está preocupado com o fato de o WhatsApp ocupar muito espaço na memória do seu dispositivo, você pode ativar a opção Mensagens Temporárias.



Dessa forma, qualquer nova conversa que você iniciar (ou seja, após configurar esta opção), se autodestruirá após o término do tempo definido, que pode ser de 24 horas, 7 dias ou 90 dias.

grupos



Se você está cansado de ser adicionado a grupos sem sua permissão, graças a esta opção você pode especificar quem pode adicioná-lo, sejam todos os seus contatos ou parte deles.

Chamadas



Você pode silenciar chamadas de números desconhecidos.

Ao ajustar essas opções, você pode finalmente controlar o nível de privacidade que deseja no WhatsApp.