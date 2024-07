Ao contrário do Prime Day, hoje na Amazon 10 HOT Deals

10 negócios que antecederam o Prime Day Amazonas. Não espere até meados de julho para receber algumas ofertas, principalmente se estiver interessado em um desses produtos. É um pouco sobre tecnologia, mas também sobre casa, onde você pode economizar muito com apenas um clique.

Agora é sua chance, então se você estiver interessado, não perca. Observe que para alguns produtos o pagamento está disponível em 5x sem juros e com financiamento Cofidis Atenda a todas as suas necessidades.

Remessas? Como sempre, é grátis e rápido em toda a Itália com serviços Prime ativos na sua conta.

10 descontos superquentes que você pode conseguir rapidamente na Amazon

É verdade que os dois dias loucos de vendas da Amazon acontecerão em algumas semanas, mas e as ofertas de hoje? Ofertas reais que você não vai querer perder por nada no mundo.

Saímos de casa com acompanhante homenzinho brancoLimpador de máquina de lavar com desinfetante. 3 garrafas proporcionam 132 lavagens ou 5 meses de roupa. Compre agora por apenas 9,99€.







Por que fazer concessões quando você pode desfrutar de uma seleção de cafés Nespresso Com o seu dispositivo? 100 cápsulas originais com densidade entre 6 e 13. Somente 37,60 euros com desconto de 15%.







Se procura um novo smartphone, não perca a oportunidade Motorola G54 Com conectividade 5G. A tela é grande, poderosa e permite que você faça o que quiser: aplicativos, streaming e jogos móveis. Apenas para venda 159,99 euros com desconto de 36%.







Precioso e compacto para que você possa carregá-lo sempre com você. o rato Logitech M220 é silencioso É sem fio, dá tanta liberdade e independência que nunca deixa você duvidar. Apenas para venda 15,90€ com desconto de 42%.







Se falamos de tecnologia não podemos deixar de incluí-la Samsung Galaxy Guia A9+ É uma maravilha para entretenimento e estudo. Uma tela grande, resolução avançada e uma bateria que ajuda você no dia seguinte. Pequena jóia. disponível para mim Apenas 199,90€ com 35% de desconto.







Ainda no tema tecnologia, vamos agora para casa com um kit que permite sair de férias com total tranquilidade. Esta seleção de produtos Cílio Fornece 4 olhos atentos para atividades ao ar livre sem cabos, mas com bateria embutida. Visão noturna e detecção de movimento estão presentes. Disponível sozinho 128,49 euros com 63% de desconto. (Esta oferta destina-se apenas a clientes Prime)







Por que não aproveitar também para obter uma ótima escova de dentes elétrica? Oral-BIO6 Vem com bolsa de viagem, cabeça dupla e base de carregamento. Os dentes nunca estiveram tão saudáveis ​​e limpos graças à inteligência extra deste produto. Faça você mesmo 119,99 euros com desconto de 52%.







Sempre para cuidados pessoais sugiro-lhe um secador de cabelo É a inveja dos cabeleireiros. Diferentes velocidades, acessórios incluídos para todos os tipos de penteados. Compre por 39,99€ com um desconto de 73%.







Não há dois sem três, então aqui você também é servido Máquina de depilação com luz pulsada Ocorreu Marrom. Cabeças diferentes para que você possa remover os pelos não só das pernas e braços, mas também dos bigodes, axilas e virilhas. Disponível por 349,99€ com desconto de 23%.







E por último mas não menos importante, a rainha das fritadeiras de ar comprimido Fritadeira Philips Air XL Com um cesto de 6,2L, programas pré-definidos e potência não se arrependerá da compra. Está disponível para 109,99€ com desconto de 56%.







Este artigo contém links de afiliados: compras ou pedidos feitos através desses links permitirão que nosso site receba uma comissão de acordo com nosso código de ética. As ofertas podem estar sujeitas a alterações de preço após a publicação.