Segundo rumores, o Nintendo Switch 2 será menos potente que o Steam Deck

De acordo com os últimos rumores, O Nintendo Switch 2 será menos poderoso que o Steam Deck: O novo console da Nintendo será capaz de atingir taxas de quadros mais baixas do que os dispositivos portáteis da Valve, ao mesmo tempo que oferece resoluções mais altas.

Na verdade, o Adaptador 2 foi projetado para operar no modo acoplado Frequências muito mais altas Em comparação com o modo portátil, já que neste último caso o foco estará sobretudo na eficiência energética para garantir um certo tipo de autonomia.

Especificamente, foi relatado O Nintendo Switch 2 funcionará a 5W no modo portátil Com sistema de dissipação sem ventoinha, enquanto estiver no modo dock, ele se moverá entre 15W e 30W e será suportado por resfriamento adequado.

Em comparação direta com o Steam Deck, esses recursos serão traduzidos em Lacuna importante: Títulos que rodam a 90 fps no portátil da Valve, por exemplo, no Switch 2 irão travar em 60 fps, enquanto aqueles que rodam a 60 fps no Steam Deck não ultrapassarão 40 fps no console da Nintendo, melhorando ao mesmo tempo o VRR do. transação inteira.