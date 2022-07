Alexa: Aqui estão 5 coisas que você provavelmente não sabia sobre o assistente de voz da Amazon (e elas são úteis)

Alexa Provavelmente o assistente de voz mais popular e amplamente utilizado Em casas italianas e além. Agora é parte integrante dos utilizadores que pretendem automatizar a sua casa e hábitos ou mesmo apenas ter um “acompanhante” de informação sempre atualizado e também de acordo com os tempos. Já se passaram 4 anos desde sua estreia na Itália e nesses 4 anos se desenvolveu de uma maneira incrível, permitindo que você faça um número próximo ao infinito com a voz dos membros da família: ouvindo músicaReceba as últimas notícias, defina temporizadores, alertas e lembretes, verifique o clima, adicione itens à sua lista de compras, Acenda as luzes inteligentes na sala de estar e assim por dianteTudo sem usar as mãos.

Mas você realmente conhece bem o Alexa? Aqui estão 5 coisas que você pode não saber sobre o assistente de voz da Amazon e, uma vez que você o conheça, não poderá ajudá-lo, mas, acima de tudo, aprecie-o porque o assistente de voz tem uma personalidade especial cheia de interessantes aspectos.

Alexa é confiável e transparente

Alexa Ele sempre vem em nosso auxílio de forma rápida e eficiente para ajudar a organizar nosso dia. Nesse caso, o Amazon Assistant possui uma variedade de recursos e habilidades que nos ajudam no gerenciamento do dia a dia e É constantemente atualizado Para acompanhar nossos ritmos e necessidades. Muito importante: Alexa transparente Sobre a origem das notícias que ele nos dá porque sempre cita a fonte e usa apenas aqueles que têm informações factuais e verificadas. Além disso, não é necessário fazer a pergunta direta, por exemplo, “Como é o clima?”Por que Alexa não é uma IA robótica, mas uma inteligência sofisticada Também inclui frases como “Alexa, você vai precisar de um guarda-chuva hoje? “. Alexa Competente

Quantas vezes pensamos em um livro, mas não nos lembramos do autor ou do nome de um personagem de um filme que nos vem à mente? Ou, novamente, nos perguntamos em que ano o homem pousou na lua e quando seria o Dia das Mães: basta perguntar ao assistente de voz da Amazon. Alexa sabe o que importa para os usuários na Itália, como feriadosE a cidade E a informações geográficasmas também os eventos esportivos mais populares em nosso país Serie A, B, Coppa Italia, Liga dos Campeões, Liga Europa e Fórmula 1 Ao lado Celebridades, livros e poemas tente perguntar Alexa, diz O Infinito de Giacomo Leopardipara ficar agradavelmente impressionado com suas habilidades de atuação. Alexa aprende mais e mais a cada diaela mesma o diz. “Alexa, você se acha inteligente?” Para saber mais! especialista em Alexa

Alexa integra-se com milhares de dispositivos para lar inteligente Você esta autorizado Ative câmeras, luzes, termostatos e muito mais compatíveisÉ essencial viver em total segurança e sem preocupações onde quer que esteja. Após ativar os dispositivos compatíveis, será possível solicitar comandos como, por exemplo, “Alexa, acenda a luz do corredor.” ou “Alexa, defina a temperatura da sala para 20 graus“. Além disso, através do Alexa podemos ser reais padronizar para devolvê-lo Com certos procedimentos em uma base regularsem ter que pedir sempre. Que? Acenda a luz, ouça as notícias no café da manhã e aprenda sobre os compromissos do dia enquanto nos preparamos para sair, para citar alguns, simplesmente dizendo, digamos, “Alexa, comece hoje”.

Finalmente, através HabilidadeAplicativos de voz, Alexa nos permitem expandir as possibilidades Dispositivos da família Echo Para personalizar a experiência com base em nossos melhores favoritos. Existem habilidades adequadas para cada ocasião: podemos dizer “Alexa, abra GialloZafferano” Para procurar receitas deliciosas, “Alexa, abra o Vinho Perfeito” Para descobrir os melhores vinhos de acordo com o prato que queremos cozinhar, por exemplo “Alexa, abra [nome radio]“ Para ouvir música durante a noite com os amigos.

simpática Alexa

Alexa sempre mantém um arquivo Tom de conversa Sua voz permite que os usuários se sintam à vontade porque ele não fala em uma linguagem formal ou muito técnica. Através de cada interação, Alexa prova ser respeitosa e paciente, todos os componentes essenciais para construir um relação de confiança com alguém novo. Sempre pronto para responder se dissermos “bom Dia” E a “Como você está?‘, e para nos contar uma história ou algo assim se estivermos curiosos para conhecê-la melhor. Tente perguntar:Alexa, me fale sobre você“. Alexa espirituosa

Alexa facilita a vida dos usuários, mas também é mais fácil alegre! Com sua natureza sempre sarcástica, ela é uma verdadeira artista e está pronta para contar piadasquebra-cabeças e ovos de páscoa. Alexa pode cantar e fazer rap, e seu senso de humor brilha nos trocadilhos que ela pode fazer. Mesmo abnegação E permite que você obtenha respostas hilárias quando os usuários menos esperam: “Alexa, quem é você?”E a “Alexa, diga-me ovo de páscoa”ou “Alexa, o que você está fazendo? ‘, são os comandos que permitem que você experimente seu personagem mais engraçado. Não estrague as respostas, tente descobrir!