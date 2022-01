il Fuoritutto continua fino a meta febbraio. Sconti su console, jogos, smartphone, TV e tecnologia

Le offerte Unieuro non finiscono mai! Por ocasião é stata prolungata la promozione del Fuoritutto até meta febbraio, contém novas ofertas de console, videogiochi, smartphone, smart TV e tecnologia que você pode adicionar e adicionar que você está disponível.

Potrete quindi approfittare di this offerte Unieuro até 13 febbraio 2022, salvo esaurimento scorte. E avrete modo de farlosia online a questo indirizzo, che in tutti i punti vendita in Italia.

Andiamo a scoprire quelle più interessanti.

Oferecer Console e Videogiochi

Nintendo Switch 2019 + jogo Pokémon a scelta a 339,99€

Nintendo Switch Lite + jogo Pokémon a scelta por 259.99€

Pokémon Diamante Lucente a 49,99€

Pokémon Perla Splendente a 49,99€

Pokémon Spada a 49,99€

Pokémon Scudo a 49,99€

Novo Pokémon Snap por 49,99€

Oferecer Smartphone

Apple iPhone 13 256GB por 949€

Apple iPhone 12 128GB por 799€

ASUS Zenfone 8 a 619€

Huawei Nova 9 a 449€

Huawei Nova 8i a 229€

Motorola Edge 20 a 359€

OPPO Find X3 Lite por 329€

OPPO A94 a 299€

OPPO A74 a 219€

OPPO A54s a 189€

Realme GT Neo 2 por 479€

Realme 8i a 179€

Samsung Galaxy S21 a 699€

Samsung Galaxy S21 FE por 669€

Samsung Galaxy A22 a 179€

Samsung Galaxy A02s a 119€

Xiaomi 11T Pro a 599€

Xiaomi 11 Lite a 349€

Oferecer Smart TV

LG OLED C1 65″ a 1.999€

LG OLED A1 77″ a 2.499€

LG OLED A1 65″ a 1.699€

LG OLED A1 48″ a 899€

LG NanoCell NANO75 75″ a 1.199€

LG NanoCell NANO75 55″ a 699€

LG NanoCell NANO91 55″ a 849€

Samsung QLED Q70 75″ a 1.699€

Samsung QLED Q70 65″ a 999€

Samsung QLED Q70 55″ a 799€

Samsung QLED Q60 65″ a 949€

Samsung QLED Q80 50″ a 849€

Sony OLED A9 48″ a 1.299€

Esta é apenas uma oferta exclusiva do Unieuro del Fuoritutto, válida até 13 de fevereiro de 2022. Potete consultarle tutte a questo indirizzo.

Vi ricordiamo di iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato alle offerte por essere sempre aggiornati sulle migliori promozioni e sulla disponibilità di PlayStation 5e Xbox Série X. Abbiamo Anche Realizzato una prática guida che vi potrà aiutare nell’acquisto.

Fonte: Unieuro