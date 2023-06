Subaru XV 4dventure: aqui está a evolução | Uma verdadeira pechincha para famílias

Você está procurando um veículo seguro, eficiente e confiável em estradas de terra? O círculo está se estreitando, mas temos um filtro: o XV mais robusto

Subaru acima de tudo grande paixão. A marca japonesa Pleiades conseguiu manter um grupo de entusiastas em todo o mundo que nunca mais voltará a outras marcas. Está entre os fabricantes mais reconhecidos no mundo automotivo.

A razão foi logo contada. Os motoristas Subaru são divertidos, dirigem com segurança e imparáveis ​​em qualquer terreno. Estas são as características que sempre distinguiram estes veículos de aparência versátil mas que escondem o coração e a força de um tanque.

Cada marca Subaru tem sua própria história por trás dela. Nascido de uma subsidiária da Fuji Heavy Industries, todo modelo construído por este fabricante pode parecer ter um perfil modesto e pode ou não ser esteticamente agradável, mas Ele rivaliza e supera os 4 × 4 mais populares. ver é crer.

Subaru: Mãe dos primeiros crossovers 4×4

A Subaru foi a primeira montadora a desenvolver e instalar a popular tração integral em cada um de seus modelos. Atualmente é a única que pode contar com esta marca que tem distinguido a personalidade decidida e única na condução destes automóveis, conhecidos por terem O primeiro no mundo dos encontros, primeiro com o Leon, depois com o Legacy RS e, finalmente, com o famoso Impreza. Com grande vantagem Um dos melhores sistemas de tração nas quatro rodas do mundo, Só pode ser comparado a um Porsche, pois era O primeiro a inventar o conceito de crossover.

Já no início dos anos setenta Lançadas no mercado carrinhas que lembravam vagamente as carrinhas actuaismas alto, com tração nas quatro rodas que pode ser acionada manualmente, com bastante “rebaixo” para aguentar subidas acidentadas ou com neve. O sucesso foi retumbantetanto que após mais de 45 anos a Subaru foi lançada no mercado A versão 4dventure de seu crossover carro-chefe, o XV.

XV 4dventure, imparável para quem ama o ar livre

Este novo layout é projetado especificamente para Faça uso de suas habilidades de condução off-road Para um modelo que teve um boom de vendas nos últimos anos, especialmente na Europa, é hora de atualizá-lo um pouco, destacando toda a garra e DNA da Subaru. O XV 4dventure adora se sujar e ir tão longe quanto outros crossovers podem ir (nem mesmo um SUV), por isso é equipado com proteções para frente, traseira e laterais, o que mostra sua vocação off-road em particular. O compartimento traseiro também é protegido por dentro pela bandeja do porta-malas para evitar sujeira e danos durante o carregamento.

A configuração também inclui um arquivo O volante é aquecidoPara maior conforto mesmo em dias frios. Esta versão do décimo quinto Ele se junta ao mesmo grupo 4dventure que já foi apresentado com sucesso aos modelos históricos Outback e Foresterque foram os primeiros a passar por isso Mais de uma mudança orientada para off-road. Os preços começam a partir de 30.350 euros Para a versão com motor 1.6 a gasolina e o Reach 36.050 euros Para a variante híbrida e-Boxer. O novo XV também oferece uma garantia de chamada especial Subaru seguro 8que cobre os compradores por 8 anos com quilometragem ilimitada e permanece em vigor mesmo em caso de mudança de propriedade.